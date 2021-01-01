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गणेश चतुर्थी:कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर ऐन वक्त पर रोक दी खजराना गणेश की पालकी यात्रा, कार में लेकर गए

इंदौर3 घंटे पहले
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सांकेतिक तौर पर कार में निकली यात्रा। - Dainik Bhaskar
सांकेतिक तौर पर कार में निकली यात्रा।

संस्था गणेश्वरी द्वारा हर साल तिल चतुर्थी के मौके पर श्रीनगर से खजराना गणेश मंदिर तक निकाली जाने वाली खजराना गणेश की पालकी यात्रा को रविवार को जिला प्रशासन ने रोक दिया। यात्रा के लिए दी गई अनुमति को अंतिम चरण में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद सांकेतिक रूप से कार में खजराना गणेश उत्सव मूर्ति को लेकर खजराना मंदिर पहुंचे। संस्था गणेश्वरी के अध्यक्ष जय वर्मा ने बताया प्रशासन ने कोविड-19 की गाइडलाइन का हवाला देते हुए अनुमति को निरस्त किया।

पुलिस व प्रशासन के रवैये की कांग्रेस नेताओं ने की निंदा
जैसे ही यात्रा मंदिर के गेट पर पहुंची अधिकारियों ने रोक दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ कांग्रेस नेता अभय वर्मा, राजेश चौकसे और अन्य का विवाद भी हुआ। बाद में खजराना गणेश की उत्सव प्रतिमा को कार में रखकर गोपाल मंदिर कुटिया से खजराना गणेश मंदिर ले जाया गया। कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस व प्रशासन द्वारा अपनाए गए रुख की निंदा की।

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