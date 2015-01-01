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लापरवाही:चोइथराम मंडी में बिना अनुमति के ही शुरू हो गई खेरची मंडी

इंदौर3 घंटे पहले
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चोइथराम सब्जी और फल मंडी में बिना मंडी प्रशासन की अनुमति के खेरची मंडी लगने लगी है। इसे लेकर सबसे ज्यादा परेशानी थोक व्यापारियों को हो रही है। असल में शहर के अलग-अलग स्थानों पर जो फुटकर मंडियां शहर के सड़क किनारे लगती थी। वह अब स्मार्ट सिटी के कारण नहीं लग पा रही हैं। ऐसे में यह खेरची व्यापारी अब चोइथराम मंडी के अंदर पहुंच गए हैं।

यह सभी मंडी के नीलामी के बाद ओटलों के आसपास सड़क किनारे बैठकर ही सब्जी और फल बेचते हैं। इससे जहां मंडी में आवागमन में परेशानी होती है तो थोक व्यापारियों को भी अपना व्यापार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर कई मर्तबा थोक व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को शिकायत की है। इस संबंध में मंडी सचिव राजेश द्विवेदी का कहना है कि लगातार थोक व्यापारियों द्वारा इस मामले में शिकायतें की जा रही हैं।

उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी कड़ी में दीपावली के बाद थोक व्यापारियों के साथ एक बैठक की जाएगी। इसमें खेरची व्यापारियों को अलग स्थान देने और उनका एक समय निर्धारित करने को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगर वह निर्धारित निर्देश के अनुसार काम नहीं करते हैं तो खेरची व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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