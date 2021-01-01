पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Kovid Cess May Come For Corona Period Expenses, Income Tax Exemption Limit Expected To Be 3 Lakhs

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आज पेश होगा आम बजट:कोरोना काल के खर्च के लिए आ सकता है कोविड सेस, आयकर छूट सीमा 3 लाख होने की उम्मीद

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सबसे महंगे पेट्रोल, डीजल वाले शहरों में शुमार इंदौर

आम बजट सोमवार को पेश होगा। इसमें सरकार अमीर वर्ग की आय पर कोविड सेस ला सकती है, जिससे कोरोना दौर में हुए खर्च का बोझ उठाया जा सके। वहीं पेट्रोल-डीजल के दाम में सबसे महंगे शहरों में शामिल इंदौर के लोगों को उम्मीद है कि बजट में एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा हो सकती है, जिससे पेट्रोल-डीजल के दामों में कुछ राहत मिल सके।

वहीं बचत को बढ़ाने के लिए सरकार इनकम टैक्स स्लैब में ढाई लाख की जगह तीन लाख न्यूनतम आय कर सकती है। वैसे भी साल 2014 में यह स्लैब दो लाख से बढ़कर ढाई लाख हुई थी, तब से इसे बढ़ाया नहीं गया। सीए एसोसिएशन के चेयरमैन हर्ष फिरोदा व सचिव गौरव महेश्वरी ने बताया कि 80 सी की बचत की सीमा भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसकी मांग तीन लाख करने की है, लेकिन हो सकता है कि सरकार इतना नहीं बढ़ाए। कुछ राहत इसमें मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

मेडिकल इंश्योरेंस- 25 हजार तक का डिडक्शन बढ़ाकर 50 हजार करने की उम्मीद
बहुत से लोगों ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज बढ़वा लिया है। कोरोना काल में यह भी उम्मीद की जा रही है मेडिकल इंश्योरेंस को देखते हुए इस बार सरकार 80 डी
के तहत मिलने वाले 25 हजार रुपए तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर सकती है।

80 सी की बचत की सीमा भी बढ़ाए जाने की उम्मीद
1. कोविड सेस
कोरोना खर्च की भरपाई के लिए आ सकता है।

2. पेट्रोल-डीजल
एक्साइज ड्यूटी घटाकर दे सकते हैं कुछ राहत।(सबसे महंगे पेट्रोल, डीजल वाले शहरों में शुमार इंदौर)

3. इनकम टैक्स
बचत बढ़ाने के लिए स्लैब ढाई की जगह तीन लाख हो सकती है। (एक्साइज ड्यूटी में छूट की भी कर रहा उम्मीद)

सीए एसएन गोयल ने कहा अब योग, हास्य क्लब, ग्रामीण संस्कृति, फिर से मेले, उत्सव आदि को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पर्यटन पर जोर होना चाहिए, जिससे होटल इंडस्ट्री फिर से विकास कर सके।

एमएसएमई सेक्टर : कर छूट, प्रोत्साहन पैकेज की आस
मैक इन इंडिया के लिए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर को राहत मिलने की संभावना है। उपकरणों के निर्माण स्थापित करने के लिए कंपनियों को कर छूट, प्रोत्साहन पैकेज दिया जा सकता है। बाहर से आने वाले कई उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे घरेलू उद्योगों को लाभ मिले और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकें। इससे रोजगार बढ़ने के साथ एमएसएमई को भी लाभ पहुंचेगा।

आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले हों फैसले
स्मार्ट क्लास को ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी संस्थानों में शामिल करने की जरूरत है। इसे एड-टेक स्टार्टअप्स के साथ भागीदारी और समर्थन के माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को ताकत देगा। शैक्षिक संस्थानों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी को बढ़ावा देने और अनुसंधान सुविधाओं के विकास के लिए नीतियों को आसान बनाना जरूरी है। इस संबंध में वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के संदर्भ में भारत नेट कार्यक्रम, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, को संसाधनों और कार्यान्वयन योजनाओं के माध्यम से उन्नत किया जा सकता है। छात्रों, शिक्षकों, और ओपन एजुकेशन उत्थान के लिए सरकार द्वारा स्थापित उपलब्ध ई-लर्निंग पोर्टल्स की गुणवत्ता में सुधार के लिए धन का संचार आवश्यक है।
- प्रो. हिमांशु राय, आईआईएम डायरेक्टर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser