भास्कर एक्सक्लूसिव 'कमाल' की कंट्रोवर्सी... इंदौर में मानहानि केस, मुंबई तक चर्चा: फिल्म क्रिटिक KRK अब बोले- मनोज बाजपेयी की औकात नहीं कि मैं बात करूं

‘ऐसे लुक्खे (मनोज बाजपेयी) से मैं क्या बात करूंगा। उसकी इतनी औकात नहीं है कि मैं उससे बात करूं। वो मेरा कोई रिश्तेदार है जो उससे पूछूं कि भाई आप क्या कर रहे हो। उसने जो किया, ठीक किया। और इसके बाद अगर कोर्ट में ये साबित हुआ कि उन्होंने झूठा केस किया तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है भुगतना पड़ेगा।’

यह बात फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान KRK ने एक्टर मनोज बाजपेयी के बारे में दैनिक भास्कर से चर्चा में कही। KRK के खिलाफ एक्टर बाजपेयी ने इंदौर में मानहानि का केस दायर कर रखा है। इस केस में उन्हें जमानत लेनी पड़ी है और अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। इधर, बाजपेयी के वकील से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यदि केस में दम नहीं होता तो KRK ने इस केस को रद्द कराने के लिए जो याचिका ऊपरी अदालत में लगाई थी, वो खारिज क्यों हो गई?

पहले जान लीजिए वो ट्वीट जिसके चलते बाजपेयी ने KRK पर मानहानि का केस किया है

ये वो ट्वीट हैं जो मनोज बाजपेयी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए। बाजपेयी की ओर से कहा गया कि ये ट्वीट KRK ने बाजपेयी के खिलाफ किए थे। यह ट्वीट कई हैंडल पर शेयर हुआ, बाद में इसका एक हिस्सा डिलिट करा दिया गया।

अब पूरा मामला समझिए

बात 26 जुलाई 2021 की है। ट्विटर हैंडल KRKBOXOFFICE…से एक ट्वीट किया गया ‘These are Biggest Charsi of Bollywood! Manoj Bajpayee, Nawazuddin, Naseeruddin Shah, Anurag Kashyap and … (हिंदी में इसे ऐसे पढ़ सकते हैं- ये हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े चरसी! मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन, नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप और…। इस तरह KRK ने मनोज बाजपेयी को सबसे बड़ा चरसी कह दिया था।)

वहीं 26 जुलाई 2021 को ही ट्विटर हैंडल KRK@kamaalrk...से एक ट्वीट किया गया। ‘I am not a Lukka and Faaltu in life, So I don't watch web series. Better you ask Sunil Pal. But why do you like to watch a Charsi, Ganjedi Manoj? You can't be selective. If you hate Charsi Ganjedi in Bollywood, So you should hate everyone.’

(हिंदी में इसे ऐसे पढ़ सकते हैं- ‘मैं लाइफ में लुक्खा और फालतू नहीं हूं, इसलिए मैं वेब सीरीज नहीं देखता। बेहतर होगा आप सुनील पाल से पूछें। लेकिन आप एक चरसी, गंजेडी मनोज को क्यों देखना पसंद करते हैं?आप चयनात्मक नहीं हो सकते। अगर आप बॉलीवुड में चरसी गंजेडी से नफरत करते हैं तो आपको सबसे नफरत करनी चाहिए।’)

बवाल इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसी वक्त एक्टर मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन 2 रिलीज हुई थी। केआरके के इस ट्वीट्स को उसी से जोड़कर देखा गया था।

इसी ट्ववीट से नाराज होकर एक्टर ने KRK के खिलाफ इंदौर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। हाल ही में इस केस में KRK के खिलाफ वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्हें इंदौर आना पड़ा।

साल 2021 में किए गए ट्वीट के कारण KRK की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट ने पिछले दिनों गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और जमानत के लिए मंगलवार को केआरके इंदौर आए थे।

केस करने पर क्या बोले KRK

KRK का कहना है कि ‘झूठा केस उन्होंने (मनोज बाजपेयी) मुझे प्रताड़ित करने के लिए किया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि 'वो ट्वीट' कब किए? और किस हैंडल से किए गए हैं। वो जिस हैंडल की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हैंडल ट्विटर पर है ही नहीं। जाहिर सी बात है फेक केस है। इस तरह से वो मुझे हरेस (परेशान) करना चाह रहे हैं। वो अकेले नहीं है, बॉलीवुड में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हरेस करना चाहते हैं। उनको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है ये तो वो ही बता सकते हैं।’

हाई कोर्ट से भी केआरके को लगा झटका

ट्विटर हैंडल KRKBOXOFFICE में मनोज बाजपेयी को बॉलीवुड का सबसे बड़ा चरसी कहने के मामले में मानहानि केस दर्ज होने के बाद KRK कोर्ट में पेश नहीं हुए। साथ ही जिला कोर्ट में मनोज बाजपेयी की याचिका को रद्द कराने के लिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हालांकि इसका फैसला उनके पक्ष में नहीं आया।

KRK ने दलील दी थी कि ये वाला (केआरकेबॉक्सऑफिस) ट्विटर हैंडल उनका है ही नहीं। वे इस ट्विटर हैंडल को 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद को बेच चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये दलील नहीं मानी। कोर्ट ने माना कि जब 2021 में ट्वीट हुए तब दोनों ट्विटर हैंडल का उपयोग KRK ही कर रहा था। घटना से पहले उसने ट्विटर हैंडल बेच दिया, ये मैटर ऑफ एविडेंस है। लिहाजा 13 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

KRK का ट्वीट जिसमें उन्होंने इंदौर कोर्ट में वकील के जरिए पैरवी करने की जानकारी दी है।

सवाल है कि बाजपेयी ने मुंबई के बजाय इंदौर में केस दर्ज क्यों कराया?

अब सवाल ये उठता है कि KRK पर इंदौर में ही केस क्यों किया गया तो इसके जवाब फरियादी और कलाकार मनोज बाजपेयी के वकील परेश जोशी बताते हैं कि ‘ट्वीट से संबंधित खबर मनोज वाजपेयी के मित्र ने इंदौर में पढ़ी। इसके बाद उन्होंने मनोज को सूचना दी कि इस तरह KRK ने ट्वीट कर मानहानि की है। इसके बाद मनोज की तरफ से KRK पर मानहानि का केस किया गया।’ लिहाजा इंदौर दोनों के बीच शुरू हुई कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया है। वकीलों का कहना है कि जहां से मानहानि पता चलती है, न्यायालयीन क्षेत्र वही बनता है।

तब मनोज बाजपेयी की आई थी ये वेब सीरीज

कलाकार मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन वर्ष 2021 में आई थी। जिसे मनोज के फैंस ने काफी पसंद किया था। KRK के ट्वीट से मनोज के प्रशंसक नाराज हुए थे और उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। KRK ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि ‘मैं लाइफ में लुक्का और फालतू नहीं हूं, इसलिए मैं वेब सीरीज नहीं देखता।’ उनके ट्वीट के जवाब में मनोज के प्रशंसकों ने ट्वीट भी किए थे।

KRK का ट्वीट जिसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी को चरसी, गंजेडी मनोज लिखा है।

कमाल की कंट्रोवर्सी

KRK फिल्मी सितारों को अक्सर भला बुरा बोलने के कारण विवादों में रहते हैं। एक बार उन्होंने सलमान खान को भ्रष्ट बताया था और कई आरोप लगाए थे। इस वजह से सलमान ने उन पर मानहानि का केस कर दिया था। इस पर KRK ने कहा था फिल्म राधे की खराब समीक्षा के कारण सलमान ने केस किया है।

KRK ने नरेंद्र मोदी के पीएम बन जाने पर शाहरुख खान के देश छोड़ने के वादे वाला एक फर्जी ट्वीट शेयर किया था। इस कारण भी वह विवादों में आए थे।

सनी लियोनी ने भी एक बार KRK के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

KRK ने एक बार एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने मीका सिंह की तुलना सूअर से की थी साथ ही मीका को हवस का देवता बताया था।

