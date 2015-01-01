पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Law Examinations Will Be Held In December After The Government's Guideline; Law Exams Will Be Held In December

एजुकेशन:शासन की गाइडलाइन के बाद दिसंबर में होगी लॉ की परीक्षाएं; दिसंबर में होगी लॉ की परीक्षाएं

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने लॉ कोर्सेस की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। अब उसे शासन की गाइडलाइन का इंतजार है। संभवतः नवंबर अंत तक गाइडलाइन आने के बाद दिसंबर में परीक्षा होगी।

दरअसल, बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) ने हाल ही लॉ कोर्स के जनरल प्रमोशन के नतीजों पर रोक लगा दी थी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है गाइडलाइन के मुताबिक ही परीक्षा होगी। करीब साढ़े 9 हजार छात्र इसमें शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी ने बीसीआई के आदेश के बाद बीए एलएलबी, एलएलबी, बीकॉम और बीबीए एलएलबी के जनरल प्रमोशन के नतीजे रोक दिए हैं। हालांकि अब ओपन बुक एग्जाम नहीं बल्कि सामान्य एग्जाम होगी।

जिन कोर्स की परीक्षा होना है उनमें बीए एलएलबी चौथा, छठा और आठवां सेमेस्टर तथा एलएलबी पहला सेमेस्टर शामिल है। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए एलएलबी चौथा, छठा और आठवां सेमेस्टर भी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें