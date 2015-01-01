पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी:लॉ की परीक्षाएं सामान्य ढंग से 10 दिसंबर के बाद होगी

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पुष्य नक्षत्र में सराफा समेत सभी बाजार जगमग हो उठे। सराफा में दोपहर से रात तक ग्राहकी उमड़ी।

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने लॉ कोर्सेस की परीक्षाओं की तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन शासन की गाइडलाइन अब तक जारी नहीं हुई। संभवतः इसी माह के अंत तक गाइडलाइन जारी होगी। संभवत: 10 दिसंबर के बाद परीक्षा होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है गाइडलाइन के मुताबिक ही परीक्षा होगी।

करीब साढ़े 9 हजार छात्र इसमें शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी ने बीसीआई के आदेश के बाद बीए एलएलबी, एलएलबी, बीकॉम और बीबीए एलएलबी के जनरल प्रमोशन के नतीजे रोक दिए। हालांकि अब ओपन बुक एग्जाम नहीं बल्कि सामान्य एग्जाम होगी। जिन कोर्स की परीक्षा होना है, उनमें बीए एलएलबी चौथा, छठा और आठवां सेमेस्टर तथा एलएलबी पहला सेमेस्टर शामिल है। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए एलएलबी चौथा, छठा और आठवां सेमेस्टर भी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें