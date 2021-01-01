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तेज रफ्तार:एयर बलून से बची जान; आधी रात को रेस लगा रहे कार सवार हुए हादसे का शिकार, घटना CCTV में कैद

इंदौर13 मिनट पहले
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दुर्घटनाग्रस्त कार - Dainik Bhaskar
दुर्घटनाग्रस्त कार

सिंधी कॉलोनी चौराहे पर लगी छतरी में कल देर रात एक तेज रफ्तार कार घुस गई। कार में लगे एयर बलून खुल गए थे, जिसकी वजह से उसमें सवार युवकों की जान बच गई। बताया जा रहा है दो कार चालक आपस में रेस लगा रहे थे और इसी वजह से हादसा हुआ। रेस के दौरान एक अन्य कार चालक इस कार से टकराते टकराते बचा था। घटना CCTV कैमरे में कैद हुई हैं।

घटना CCTV में कैद हुई है।
घटना CCTV में कैद हुई है।

हादसा रात लगभग 12 बजे हुआ, जब कार नंबर MP-09- CWञ8733 काफी तेज रफ्तार से सड़क के बीच में लगी हुई छतरी में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां तेज धमाके की आवाज हुई और कार का आगे का हिस्सा डैमेज हो गया। इतना ही नहीं कार के एयर बलून भी खुल गए थे। गनीमत रही कि एयर बलून खुलने की वजह से कार में सवार युवकों की जान बच गई। नीले कलर की कार के ऊपर एक एनजीओ का भी नाम लिखा हुआ था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक अन्य कार से कार चालक रेस लगा रहे थे। उसी रेसिंग की वजह से दुर्घटना हुई थी। वह तो गनीमत रही कि तेज रफ्तार कार के सामने कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो उसकी जान ही ले लेते। जिस समय हादसा हुआ एक अन्य कार चालक भी मौके पर पहुंचा था और उसने वहां बताया कि इस कार ने उसे भी कट मारी थी, वह भी बाल-बाल बचा है। कार को सड़क किनारे ही रात को खड़ा कर दिया गया था। जूनी इंदौर पुलिस ने फिलहाल हादसे के बारे में जानकारी ना होने की बात कही है। टक्कर की वजह से छतरी भी टूट गई है।

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