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9 तोला सोना पर हाथ साफ:सगाई के दौरान दुल्हन की मां के पीछे बैठा रहा शूट-बूट वाला चोर, नजर हटते ही कुर्सी के पास रखा बैग ले गया, सीसीटीवी में कैद

इंदौर2 मिनट पहले
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सफेद शूट में यह युवक पूरे समय रैकी करता रहा, मौका मिलते ही बैग ले गया। - Dainik Bhaskar
सफेद शूट में यह युवक पूरे समय रैकी करता रहा, मौका मिलते ही बैग ले गया।

चंदननगर के सुरुचि गार्डन में चल रहे सगाई समारोह में घुसे दो चोर दुल्हन की मां का बैग चुरकार ले गए। इसमें 9 तोला सोने के जेवर और करीब 2 लाख रुपए रखे हुए थे। बदमाश काफी देर से महिला की रैकी कर रहे थे। एक चोर तो शूट-बूट पहनकर पीछे ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लोगों का कहना है कि 14 जनवरी को भी चंदन नगर के अक्षत गार्डन में ऐसे ही चोरी हुई थी। पुलिस गार्डन में हो रही शादियों में ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए यहां लगातार वारदातें हो रही हैं।

बांसवाड़ा से आए देवी शंकर शर्मा ने बताया कि रविवार को उनकी भतीजी की सगाई का प्रोग्राम सुरुचि गार्डन में रखा था। यहां पर दोनों पक्ष एक-दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। परिवार और समाजजनों ने अलग से दूल्हा-दुल्हन को लिफाफे दिए थे। दुल्हन के सारे गिफ्ट और लिफाफे उसकी मां अपने पास रख रही थी। वह कुर्सी पर बैठी हुई थी और बैग यहीं पर साइड में रख रखा था। थोड़ी देर के लिए वो वहां से उठीं और फिर नीचे देखा तो उनकी कुर्सी के पास रखा बैग गायब था। बैग नहीं होने पर वहां हंगामा मच गया। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

शर्मा के अनुसार बैग में 9 तोला सोने के जेवर, घर के 80 हजार रुपए और लिफाफे में आए एक लाख रुपए से अधिक यानी करीब 1.80 लाख रुपए नकद रखे थे। जब परिजन ने शादी के कैमरे खंगाले तो दो बदमाश दिखे। एक ने सफेद तो दूसरे ने सिल्वर रंग के कपड़े पहन रखे थे। वे दोनों काफी देर से गिफ्ट और लिफाफों वाले बैग की रैकी कर रहे थे। जब दुल्हन की मां की नजर हटी तो बदमाश बैग उठाकर ले गए।

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