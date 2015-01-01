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  • Madhya Pradesh Indore Godown Fire Accident Update; Fire Tenders Were Rushed To The Spot In Pardesipura

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इंदौर में आगजनी:रुई गोदाम में आग, पांच घंटे की मशक्कत के बाद 20 टैंकर पानी से बुझाई, धुआं घरों में घुसने से सड़क पर आए लोग

इंदौर39 मिनट पहले
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बरसों पुरानी बंद पड़ी बंसी प्रेस की चाल में मौजूद रुई के गोदाम में आग लगी थी।
  • परदेशीपुरा इलाके की बंसी प्रेस की चाल में हुआ हादसा

परदेशीपुरा इलाके की बंसी प्रेस की चाल में शुक्रवार को रुई गोदाम में अचानक आग लग गई। तेजी से फैली आग ने पूरे गोदाम को पलभर में ही चपेट में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, फिलहाल आगजनी के कारणों का पता नहीं चल सका है।

निगम की मदद से फायर टीम ने आग पर काबू पाया।
निगम की मदद से फायर टीम ने आग पर काबू पाया।

फायर ब्रिगेड के अनुसार आग परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरसों पुरानी बंद पड़ी बंसी प्रेस की चाल में मौजूद रुई के गोदाम में लगी थी। भारी मात्रा में रुई भरी होने के कारण पूरा गोदाम पलभर में ही चपेट में आ गया। करीब 10 से 12 फीट आग की लपटें उठीं। रहवासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इधर, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद 20 टैंकर पानी से आग पर काबू पाया।

दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार, धुएं के कारण परेशान होकर कुछ लाेग सड़क पर आ गए।
दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार, धुएं के कारण परेशान होकर कुछ लाेग सड़क पर आ गए।

घरों में घुसा धुआं, लोग सड़क पर आए

लगातार उठ रही आग की लपटें और धुएं के कारण रहवासी क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। धुआं लोगों के घरों में घुसने लगा, जिससे परेशानी होने पर लोग घरों के बाहर निकल आए। मौके पर पहुंचे गोदाम मालिक धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के लोगों से जानकारी लगने पर वह मौके पर पहुंचे हैं। आगजनी में करीब 10 लाख का माल खाक हो गया। फायर SP के अनुसार 20 से अधिक पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया।

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