पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मंत्री का टारगेट लक्ष्य की प्राप्ति:इंदौर संभाग का राजस्व वसूली का लक्ष्य 140 करोड़, अब तक वसूले 82 करोड़, मंत्री बोले - हर हाल में मार्च अंत तक लक्ष्य पूरा करें

इंदौरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
बैठक में खनिज विभाग के संचालक विनित आस्टिन सहित संभाग के जिलों के अधिकारी मौजूद थे।  - Dainik Bhaskar
बैठक में खनिज विभाग के संचालक विनित आस्टिन सहित संभाग के जिलों के अधिकारी मौजूद थे। 
  • संभाग में अब तक एक हजार 141 प्रकरण दर्ज, आरोपियों पर करीब 29 करोड़ का जुर्माना

इंदौर संभाग में खनिज विभाग द्वारा 82 करोड़ से अधिक का राजस्व हासिल किया गया है। संभाग में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। संभाग में अब तक एक हजार 141 प्रकरण दर्ज कर आरोपियों पर लगभग 29 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह को समीक्षा बैठक के दौरान दी। वहीं, मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह तक किया जाए कि मात्र तक तय टारगेट को पूरा कर लिया जाए। इसके लिए चाहें तो वसूली अभियान को और तेज कर दें।

खनिज मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दें। हर हाल में मार्च अंत तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाए। संभाग में चलाए जा रहे अभियान को और अधिक गति देकर खनिज का अवैध उत्खनन विक्रय और भण्डारण करने वालों पर सख्त कार्यवाही हो। बैठक में बताया गया कि इंदौर संभाग में जारी वित्तीय वर्ष में अब तक खनिज विभाग द्वारा 82 करोड़ 37 लाख रुपए का राजस्व हासिल किया गया है। संभाग में कुल 140 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य है, जो मार्च अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

संभाग में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष में अब तक 796 प्रकरण दर्ज किए गए, इनमें से 676 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। निराकृत प्रकरणों में 4 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। रेत के अलावा अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के खिलाफ भी अब तक 345 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 319 प्रकरणों का निराकरण कर 24 करोड़ 62 लाख रुपए वसूले गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंइस बार नई ट्रेन की घोषणा नहीं, पुराने 'नेशनल रेल प्लान 2030' को ही दोहराया - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser