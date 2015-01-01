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  • Madhya Pradesh Indore Road Accident; Youth Killed, Two Injured After Car Eicher Collides In Rahu Area

हादसा:पीथमपुर से इंदौर लौट रहे बाइक सवार युवकों को तेजगति कार ने पीछे से मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दो घायल

इंदौर17 मिनट पहले
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मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
  • नेहरू नगर के पास सामने से आए आयशर से बचने के चक्कर में हुआ हादसा

पीथमपुर से पुताई का काम खत्म कर देर रात घर लौट रहे तीन युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। एक ही बाइक पर सवार युवक राऊ क्षेत्र में पहुंचे तो यहां अचानक एक आयशर वाहन सामने आ गया। उससे बचने के चक्कर में इन्होंने बाइक को मोड़ा, जिस कारण पीछे से तेजगति से आ रही कार ने इन्हें चपेट में ले लिया। बुरी तरह जख्मी युवकों को राहगीरों ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार हादसा देर रात राऊ थाना क्षेत्र के नेहरू नगर मोड़ के पास हुआ। कमलेश पिता बाबूलाल साहू निवासी ओमेक्स सिटी मूल निवासी बैतूल ने रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसने बताया कि गुरुवार सुबह वह रोबोट चौराहे पर मजदूरी के लिए खड़ा था, यहां से एक ठेकेदार के साथ मैं और मेरा दोस्त गंगाराम पुताई के लिए पीथमपुर गए थे। रात में काम निपटाकर हम तीनों लोग बाइक से घर लौट रहे थे। नेहरू नगर के पास सामने से आए एक आयशर वाहन को बचाने के चक्कर में बाइक का संतुलन बिगड़ गया। इस दौरान एक तेजगति से पीछे से आई कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मैं, अयूब और गंगाराम गिरकर घायल हो गए। सूचना के बाद एंबुलेंस 108 ने हम तीनों को अस्पताल भिजवाया। जहां अयूब ने दम तोड़ दिया।

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