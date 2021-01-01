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इंदौर में लूट:प्रॉपर्टी कारोबारी पर चाकू से हमला, सिर भी फोड़ा; पर्स लूटने के बाद जख्मी हालत में रेल पटरी के किनारे फेंक गए

इंदौर35 मिनट पहले
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कारोबारी ललित के सिर पर गंभीर चोट आई है। उनका इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है। - Dainik Bhaskar
कारोबारी ललित के सिर पर गंभीर चोट आई है। उनका इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है।
  • तीन से चार अज्ञात बदमाशों का हमला, घर से काम का कहकर निकले थे कारोबारी
  • लूट की रकम का खुलासा नहीं हो सका

परदेशीपुरा में भंडारी ब्रिज के पास एक प्रॉपर्टी कारोबारी से लूट का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी से पर्स सहित अन्य सामान देने की मांग की। कारोबारी ने मना किया तो उन पर हमला बोल दिया। हमले के बाद व्यापारी को पटरी के पास फेंककर वे पर्स और बैग लेकर फरार हो गए। लोगों ने गंभीर हालत में देख परिजनों को सूचना दी। परदेशीपुरा पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।

परदेशीपुरा पुलिस के अनुसार घटना भंडारी ब्रिज स्थिति रेलवे पटरी के पास की है। घायल कारोबारी का नाम ललित पिता जगदीश प्रजापति निवासी देवनगर है। वह प्रापॅर्टी का काम करता है। रात में रेलवे पटरी के पास घायल हालत में मिला था। परिजनों ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि ललित रेलवे पटरी के पास गंभीर हालत में पड़े हैं। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो वह बेहोश पड़े थे। उन्हें तत्काल एमवाय अस्पताल लाया गया।

परिजन अमर ने बताया कि ललित के साथ तीन से चार लोगों ने लूट के इरादे से मारपीट की है। बदमाश पर्स और बैग लेकर भागे हैं। वे रात में कुछ काम से जाने का कहकर निकले थे। रात में फोन आया कि उन पर हमला हुआ है। परिजनों की माने तो अज्ञात बदमाशों ने ललित से पर्स मांगा था। उन्हें मना किया तो चाकू से हमला कर दिया। बेहोश होने पर पटरी के पास फेंककर वे चले गए।

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