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फोटो का शौक बना जानलेवा:जामघाट के पास 500 फीट गहरी खाई में गिरी महिला को निकालने में लगे 4 घंटे, बांस और रस्सी के सहारे बांध कर लाए ऊपर

इंदौर34 मिनट पहले
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खाई से ऊपर लाने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों की मदद ली और 4 घंटे में ऊपर लेकर आए।
  • महू-मंडलेश्वर मार्ग पर जाम दरवाजा के आगे गुरुवार को हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी

शहर से 35 किमी दूर महू-मंडलेश्वर मार्ग पर जाम दरवाजा के आगे गुरुवार को हुए दुखद हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पति की फोटो खींचते समय महिला का पैर फिसला और वह 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। जिससे उसकी माैत हाे गई। महिला के शव काे पुलिस व ग्रामीणाें की मदद से करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। शव को बांस और रस्सी के सहारे बांधकर ऊपर लाया गया। शव निकालने में देरी होने से महिला का पीएम मंडलेश्वर में शुक्रवार को किया गया।

जंगली रास्ता होने से शव को ऊपर लाने में काफी दिक्कत हुई।
जंगली रास्ता होने से शव को ऊपर लाने में काफी दिक्कत हुई।

यह दर्दनाक घटना गुरुवार दाेपहर करीब 2 बजे की है। यहां विकास व नीतू बाहेती निवासी बिचाैली मर्दाना इंदाैर अपनी एक छाेटी बच्ची वैष्णवी के साथ इंदाैर से महेश्वर जा रहे थे। जाम दरवाजा के करीब 300 मीटर आगे दंपती ने अपनी कार राेकी और प्राकृतिक नजारे के साथ खुद की फाेटाेग्राफी करने लगे। इसी दाैरान पत्नी नीतू पति का फोटो लेने लगी। फोटो लेने के चक्कर में 35 साल की नीतू सड़क किनारे लगी रेलिंग काे पार कर खाई के किनारे पर पहुंच गई। यहां पर फोटो लेने के दाैरान उसका पैर फिसला और वह 500 फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिससे उसकी माैत हाे गई। सूचना पर ग्रामीण व मंडलेश्वर थाना प्रभारी संताेष सिसाैदिया टीम के साथ माैके पर पहुंचे और शव काे बाहर निकालकर पाेस्टमार्टम के लिए मंडलेश्वर भेजा।

करवाचौथ के अगले दिन मंडलेश्वर घूमने गया था परिवार।
करवाचौथ के अगले दिन मंडलेश्वर घूमने गया था परिवार।

पति विकास ने बताया कि वे टैक्स कंसल्टेंट हैं। शेयर ब्रोकिंग का काम भी करते हैं। हमने करीब 5 से 7 फोटो ले ली थीं, लेकिन इसके बाद भी नीतू अधिक फोटो लेने की जिद कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गई। घटना इतनी तेजी से हुई कि कुछ समझ नहीं आया। यह देख चीख-पुकार के बाद भीड़ लग गई। उन्होंने बताया कि शव निकालने में काफी देरी हो गई थी। इसलिए गुरुवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका।

पुलिस ने पीएम के लिए शव को मंडलेश्वर अस्पताल भेजा।
पुलिस ने पीएम के लिए शव को मंडलेश्वर अस्पताल भेजा।
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