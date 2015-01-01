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एडमिशन:तीन विभागों में पीजी की 16 सीटों को एमसीआई ने दी अनुमति

इंदौर2 दिन पहले
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भारत सरकार के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में तीन विभागों की 16 सीटों को मान्यता प्रदान कर दी है। हड्डी रोग विभाग में 8, रेडियोलॉजी विभाग में 4 और त्वचा रोग विभाग में 4 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दे दी है। डीन डॉ. संजय दीक्षित ने बताया कि इन सीटों की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी लेकिन अब एमसीआई ने इन्हें मान्यता दे दी है। इन बढ़ी हुई 16 सीटों पर इसी शैक्षणिक सत्र में एडमिशन किए जाएंगे।

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