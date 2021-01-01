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10 हजार का इनाम:इंदौर की डकैती में धार-देवास में तलाशी; CCTV फुटेज से जुटा रहे सुराग

इंदौर2 घंटे पहले
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सीसीटीवी में कैद हुए घर में घुसते बदमाश। - Dainik Bhaskar
सीसीटीवी में कैद हुए घर में घुसते बदमाश।

छोटा बांगड़दा स्थित हाई लिंक सिटी टाउनशिप में शनिवार रात 2 से 4 बजे के बीच हथियार बंद आठ से ज्यादा बदमाशों ने डकैती डाल दी थी। डाका डालने वाले बदमाशों पर पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित किया है लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इधर दवा कारोबारी के घर से जो जेवरात और सामान गया है उसमें शंका की बातें सामने आई है। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा स्थित हाई लिंक सिटी में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने सीए निखिल चोपड़ा के घर में डाका डाला था। बदमाश खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। सबसे पहले उन्होंने निखिल चोपड़ा और उनकी पत्नी को कमरे में बंद किया। बाद में उनके बुजुर्ग माता-पिता पर हमला कर जेवरात लूट कर भाग निकले थे।

आसपास के इलाकों के पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तलाशे तो बदमाश नजर भी आए हैं। इधर चोपड़ा के बंगले के पास ही रहने वाले दवा कारोबारी राकेश जैन के सूने बंगले में भी वारदात हुई है। उन्होंने 26-27 तौला सोना और डेढ़ सौ ग्राम चांदी जाने की बात पुलिस को बताई है। हालांकि सूने बंगले में इतने जेवरात रखे होने की बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। पुलिस को धार जिले के आदिवासी बदमाशों पर डकैती की शंका है। इस मामले में क्राइम ब्रांच तकनीकी आधार पर भी जांच कर रही है। एसएसपी महेशचंद्र जैन ने बताया कि डकैतों का सुराग देने वालों को 10 हजार का इनाम दिया जाएगा।

घटनास्थल से आधा किमी दूर चोरी की बाइक और उससे 200 मीटर दूर पिकअप वाहन मिला। पुलिस देवास के कंजर गिरोह, बाग-टांडा के गिरोह पर भी शक जता रही है। हालांकि इनकी मोबाइल लोकेशन घटना स्थल पर नहीं मिली। अधिकारी शक जता रहे हैं कि इनसे जुड़े ही अन्य बदमाशों ने वारदात की है।

22 सीसीटीवी कैमरों में तलाश

वारदात के बाद बदमाश अलग-अलग ग्रुप में बंटकर भागे हैं। पुलिस ने उनके आने से लेकर भागने तक और आसपास के करीब एक किमी रेडियस के प्रमुख व छोटे मार्गों के 22 स्थानों से सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। अधिकारी हर उस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों की सर्चिंग करा रहे हैं, जहां से वे किसी मुख्य मार्ग तक पहुंच सकते हैं।

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