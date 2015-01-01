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विवाद:थाने में सुनवाई नहीं हुई तो मां को एम्बुलेंस से डीआईजी कार्यालय लेकर पहुंची बेटी

इंदौर3 घंटे पहले
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सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को उसकी बेटी एम्बुलेंस से गुरुवार को सीधे पुलिस कंट्रोल रूम लेकर पहुंच गई। महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की, इसलिए वह यहां आई है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के भोई मोहल्ला में रहने वाली अलका गौड़ अपनी मां उमा को एम्बुलेंस से लेकर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची।

अलका ने बताया कि मकान विवाद को लेकर उसका परिवार के ही आकाश, कालू और उसकी मां अनीता से विवाद हुआ था। तीनों ने उमा को जमकर पीटा। वह जख्मी है और बीमार भी। अलका का कहना है कि उनकी थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वह यहां आई है।

उमा का कहना है कि उसने बहन को बचपन से रखा है, फिर भी जमीन को लेकर विवाद कर रहे हैं। घर का मामला है, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस कंट्रोल रूम के गेट पर खड़े सिपाहियों ने वहीं उनसे आवेदन लिया और पहले इलाज करवाने को कहा है।

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