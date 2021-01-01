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वसंत पंचमी...:16 को सर्वार्थसिद्धि व अमृत सिद्धि योग में मनाया जाएगा मां सरस्वती का प्रकटोत्सव

इंदौर2 घंटे पहले
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  • अबूझ मुहूर्त }कई मैरिज गार्डन में विवाह के लिए बुकिंग जारी, इसके बाद 22 अप्रैल से शुरू होंगी शादियां

माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी सर्वार्थ एवं अमृत सिद्धि योग में मनाई जाएगी। 16 फरवरी को मां सरस्वती का प्राकट्य होने से मंदिरों में उनकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना होगी। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होगी। यह दिन विद्यार्थियों, लेखन और संगीत से जुड़े लोगों के लिए खास महत्व रखता है। माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति मां सरस्वती की पूजा विधि-विधान से करता है उसे विद्या और बुद्धि का विशेष वरदान प्राप्त होता है। महाराष्ट्रीयन व बंगाली समाज समेत कई अन्य समाजों में बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया जाएगा। खास बात यह है कि शुक्र ग्रह के अस्त रहते इन दिनों विवाह के मुहूर्त नहीं हैं, लेकिन वसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त होने से शहर में इस दिन करीब 450 से 500 से ज्यादा जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधेंगे। इसके बाद विवाह मुहूर्त 22 अप्रैल से शुरू होंगे।

सूर्याेदय से प्रारंभ होकर दूसरे दिन सुबह 5.46 बजे तक रहेगी पंचमी

ज्योतिर्विद पं. शिवप्रसाद तिवारी के अनुसार 15 फरवरी की देर रात 3.57 बजे पंचमी तिथि लगेगी, जो दूसरे दिन अर्थात् 16 फरवरी की सुबह 5.46 बजे तक रहेगी। वसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्याें के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है।

अधिकांश होटल व बैंक्वेट हॉल बुक हो चुके हैं
होटल व गार्डन की बुकिंग से मिली जानकारी के अनुसार इस दिन शहर में करीब 450 से 500 से ज्यादा शादियां होंगी। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष सुमित सूरी के अनुसार इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा शादियां हैं। अधिकांश मैरिज गार्डन व बैंक्वेट हॉल वाले होटल्स बुक हो चुके हैं। पं. तिवारी के मुताबिक वसंत पंचमी पर नवीन प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था की शुरुआत करना भी शुभ व मंगलकारी होता है। इस दिन बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया जाना भी श्रेष्ठ होता है। इस दिन गुरु ग्रह के उदित रहते धार्मिक और मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे।

घर, मंदिर और स्कूलों में होगा सरस्वती पूजन, विद्यारंभ संस्कार भी होगा

ज्योतिर्विद पं. कपिल शर्मा के अनुसार वसंत पंचमी की पूजा के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6.59 से दोपहर 12.35 बजे तक रहेगा। मंदिरों व घरों में मां सरस्वती की पूजा कर श्रद्धालु विद्या-बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। घरों के साथ स्कूल और संस्थानों में भी मां सरस्वती की पूजा होगी। पूजा के लिए मां की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को रखें।

वसंत पंचमी का महत्व : हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार विष्णुजी की आज्ञा से ब्रह्माजी ने मनुष्य योनि की रचना की। अपनी आरंभिक अवस्था में मनुष्य मूक था, इसलिए तब धरती एकदम शांत थी। तब ब्रह्माजी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। इससे एक अद्‌भुत शक्ति के रूप में सुंदर स्त्री प्रकट हुई जो चतुर्भुजी थी। इन्हें सरस्वती कहा गया। उन्हीं की वीणा के कंपन से सभी को शब्द और वाणी मिली।​​​​​​​


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