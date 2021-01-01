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अवैध कमाई धूल में मिली:कोरोना काल में 80 लाख का राशन हड़पने वाले दवे बंधुओं के मकानों पर चला बुलडोजर, 5 अवैध निर्माणों को किया गया जमींदोज

इंदौर23 मिनट पहले
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पवनपुरी में श्याम दवे के तीन मंजिला मकान को निगम की टीम ने जमींदोज किया। - Dainik Bhaskar
पवनपुरी में श्याम दवे के तीन मंजिला मकान को निगम की टीम ने जमींदोज किया।

कोरोना काल में गरीबों के हक का राशन डकारने वाले दवे बंधुओं के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने निगम के साथ मिलकर बुलडोजर चला दिया। राशन में हेराफेरी कर भरत दवे, श्याम दवे ने परिवार के साथ मिलकर शहर में मकान बनाने के साथ ही मल्टी भी खड़ी कर ली थी। बुधवार सुबह रिमूवल की कार्रवाई जोन 18 में पवन नगर से हुई। इसके बाद मोती तबेला में भी मकानों को जमींदोज किया गया। बता दें कि प्रशासन माफियों की अवैध संपत्तियों को ढहाने के साथ ही वैध संपत्तियों की कुर्की कर घोटाले की 80 लाख रुपए की राशि वसूलने की तैयारी में है।

उपायुक्त रिमूवल लता अग्रवाल एवं भवन अधिकारी देवकीनंदन वर्मा ने बताया कि जोन क्रमांक 18 वार्ड क्रमांक 52 में श्याम दवे उर्फ बंटी दवे का सर्वे क्रमांक 258 /59 पवन नगर में मकान मिला है। 15 बाई 40 के प्लाट में जी प्लस 3 का निर्माण किया गया था। जिसे सुबह जमींदोज कर दिया गया। वहीं, दवे बंधुओं के मोती तबेला में कलेक्ट्रेट के पीछे 4 मकान होना पाया गया था। इन सभी मकानों के निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अभय बेडेकर के नेतृत्व में सुबह निगम की एक टीम ने मकानों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

मोती तबेला में भी निगम की टीम ने दवे बंधुओं के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।
मोती तबेला में भी निगम की टीम ने दवे बंधुओं के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

परिवार के 12 सदस्य राशन लूट में शामिल
गरीबों का अनाज लूटकर राशन माफिया बने दवे परिवार के इस घोटाले में 12 सदस्य शामिल हैं। भरत और श्याम दवे ने एक-एक कर परिवार के बहू, बेटे, भाभी, भतीजे, भांजे सभी को विविध सहकारिता उपभंडार में पदाधिकारी और उचित मूल्य की दुकान में विक्रेता बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया। इससे हुई करोड़ों की काली कमाई को रियल सेक्टर में लगाकर मल्टियां बनाई और अन्य कारोबार में पैसा लगाया।

अब तक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली
प्रशासन की शुरुआती जांच में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आ चुकी है। संपत्तियों की जांच में कलेक्टोरेट के आसपास ही इनकी पांच मल्टियां और एक प्लॉट सामने आ चुका है, जिसकी कीमत पांच करोड़ के करीब बताई जा रही है। यह मल्टियां श्याम दवे की हैं और यहां पर किराए से दुकानें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा किराएदार भी रह रहे हैं। इसी परिवार के एक सदस्य धर्मेंद्र पुरोहित की पीर गली के पास तीन मल्टियां होना बताया जा रहा है। भरत दवे के एक रिश्तेदार अशोक और उसकी पत्नी अंजू द्वारा बिसनावदा में ईंट-भट्टे का भी लंबा-चौड़ा कारोबार होना बताया जा रहा है। हालांकि भरत दवे के अभी केवल सुदामा नगर में एक मकान का ही पता चला है।

सुबह से ही निगम की टीम ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी।
सुबह से ही निगम की टीम ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी।

भ्रष्टाचार में भाई, पत्नी, बेटे, बहू सभी को जोड़ लिया

  • रिश्तेदारी में कुल पांच भाई : भरत, श्याम, अनिल, अशोक और नरेंद्र दवे
  • ​​​​नरेंद्र दवे : अभिनय श्री महिला सहकारी भंडार में इसकी पत्नी विजया उपाध्यक्ष।
  • अशोक दवे : श्री मां बिजासन प्राथमिक भंडार में इसका बेटा अमित दवे विक्रेता।
  • अनिल दवे : अभिनय श्री महिला सहकारी उपभंडार में इसकी पत्नी कांतादेवी अध्यक्ष।
  • श्याम दवे : इसका बेटा धीतेश दवे छात्र सहकारिता उपभंडार में विक्रेता। साला धर्मेंद्र श्री मां बिजासन प्राथमिक सहकारिता उपभंडार में अध्यक्ष। भांजा राजेश पालीवाल अभिनय श्री महिला सहकारी उपभंडार में विक्रेता।
  • भरत दवे : भाइयों को राशन दुकानों में लिंक किया। पत्नी भारती देवी की खाद्य फैक्टरी पर पहले ही छापा डल चुका और इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी।
भरत दवे और श्याम दवे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, प्रमोद दहीगुडे अभी फरार है।
भरत दवे और श्याम दवे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, प्रमोद दहीगुडे अभी फरार है।

आठ तरह... की संपत्तियां अभी तक जांच में मिली

धनेश पिता श्याम दवे : 8/1 मोती तबेला, एक मकान प्रेमलता पति श्याम दवे : 13/3, मोती तबेला, दो मंजिला मकान प्रेमलता दवे पति श्याम दवे : 11/1, सिंघे कॉम्प्लेक्स भरत दवे : मकान नंबर 3121, सेक्टर ई सुदामानगर श्याम दवे पिता बालकृष्ण दवे : 19/3, मोती तबेला, तीन मंजिला मल्टी प्रेमलता पति श्याम दवे व धीतेश दवे पिता श्याम : 18/3, मोती तबेला, तीन मंजिला मल्टी श्याम दवे पिता बालकृष्ण दवे : 20/3, मोती तबेला, तीन मंजिला मकान भारती दवे पति भरत दवे : मकान नंबर 3121, सेक्टर ई सुदामानगर

बांक गांव में भी दो और दुकानें मिलीं
धार रोड पर ग्राम बांक में भरत दवे के भाई ललित दवे के बेटे विशाल दवे की भी कंट्रोल की दो दुकान होने की जानकारी सामने आई है। इसमें पार्टनर अकबर खान बताया जा रहा है। यहां पर एक मल्टी भी बनाई है। इसमें डायवर्शन व अन्य मंजूरियों को लेकर असमंजस है।

पवनपुरी में जहां पहले तीन मंजिला मकान खड़ा था, अब वहां ईंट पत्थर पड़े हैं।
पवनपुरी में जहां पहले तीन मंजिला मकान खड़ा था, अब वहां ईंट पत्थर पड़े हैं।

अब तक राशन माफिया भरत और श्याम दवे समेत पांच गिरफ्तार
राशन माफिया भरत और श्याम दवे समेत चार आरोपियों को पुलिस की एसआईटी ने 23 जनवरी को राजीव गांधी चौराहेे के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कुल 31 राशन माफियाओं को चिह्नित किया है। आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि आरोपी भरत (55) पिता विजय दवे निवासी ई सेक्टर सुदामा नगर, श्याम (57) पिता बालकृष्ण दवे निवासी मोती तबेला, धीतेश (32) पिता श्याम दवे और कमलेश (27) पिता सुखराम कनाड़े निवासी बाईग्राम शनि मंदिर के पास को गिरफ्तार किया है। भरत और श्याम दवे पर पहले ही रासुका की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके पूर्व एक माफिया धर्मेंद्र पुरोहित ने पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। आरोपी धर्मेंद्र राशन माफिया श्याम दवे का साला है।

यह है मामला
लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए सरकार ने राशन दुकानाें पर दोगुना अनाज भेजा था। यह राशन भरत दवे, श्याम दवे, प्रमोद दहीगुड़े ने अपरे सहयोगियों के साथ मिलकर बाजार में बेच दिया। इंदौर की सिर्फ 12 दुकानों में ही करीब 80 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। हद यह है कि प्रभारी फूड कंट्रोलर आरसी मीणा कार्रवाई के बजाय टीम को धमकाकर इन पर अंकुश लगाने से रोकते रहे। जिले की 120 दुकानों पर भरत का दखल सामने आया है। इस हिसाब से अप्रैल से अब तक 20-25 करोड़ के घपले की आशंका है। मामले में प्रशासन ने 31 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रभारी फूड कंट्रोलर मीणा पर 10 थानों में केस दर्ज कराया गया है।

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