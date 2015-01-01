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कहीं कब्जा न हो जाए:शहीद पार्क की जमीन को लेकर डरा नगर निगम

इंदौर5 मिनट पहले
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indore nagar nigam
  • अब बाउंड्रीवाल बनाकर सुरक्षित करेंगे जमीन

सीमा की सुरक्षा करते हुए और शहरों में शांति कायम करने के दौरान शहीद होने वाले सेना और पुलिस के जवानों की शहादत को याद रखने के लिए शहर में शहीद पार्क बनाया गया है। लेकिन इस पार्क के आसपास अब कब्जे शुरू हो गए हैं। अब नगर निगम अपनी करोड़ों रुपए की इस जमीन को बचाने के लिए यहां मौजूद कब्जों को हटाएगा।

रिंग रोड पर आईडीए की स्कीम में आने वाली इस उद्यान उपयोग की जमीन पर ये पार्क बनाया गया था। इस पार्क का गेट और अंदर का कुछ हिस्सा बनाया गया है। वहीं इसके आसपास भी करोड़ों रुपए की जमीन खाली पड़ी है। इस पर न तो बाउंड्रीवाल तैयार की गई है, न ही उसे विकसित किया गया है। पार्क के आसपास ठेले-गुमटी लगाकर कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल शहर में सफाई व्यवस्था का दौरा करने निकली तो इस क्षेत्र से भी गुजरी। शहीद पार्क के पास में उन्हें कब्जे दिखे। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अफसरों को बुलाया और कब्जे हटाने के लिए कहा।

ग्रीन बेल्ट भी होगा साफ

दौरे पर निकली निगमायुक्त ने शहीद पार्क के सामने मौजूद ग्रीन बेल्ट का मुआयना भी किया। यहां भी उन्हें कचरा दिखाई दिया। उन्होंने जोनल अधिकारी और दरोगा को निर्देश दिए कि वे ग्रीन बेल्ट के अंदर की सफाई कराने के साथ ही यहां किसी भी तरह का कचरा पड़ा है उसे साफ कराने के लिए आदेश दिए।

वाटर प्लस सर्वे की तैयारी में जुटी नगर निगम

अगले एक माह में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत होने वाले वाटर प्लस के सर्वे के लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल शुक्रवार को इसके चलते शहर के शौचालयों की व्यवस्था देखने निकलीं। इस दौरान उन्होंने मेघदूत गार्डन, विजय नगर चौराहा, बीसीएम हाइट्स, प्रेस्टीज कालेज, रेडिशन होटल के सामने, मालवीय नगर पेट्रोल पम्प, खजराना चौराहा आदि क्षेत्रों में मौजूद सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था देखी। इस दौरान कई जगह पर उन्हें नल खराब दिखे जिन्हें सुधरवाने के लिए अफसरों को कहा। साथ ही कई जगह पर शौचालयों के आसपास गंदगी दिखी उसे भी साफ कराने के लिए उन्होंने निर्देश जारी किए।

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