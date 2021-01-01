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संपत्ति:एक लाख से अधिक राशि वाले बकायादारों की संपत्ति कुर्क करेगा नगर निगम

इंदौर2 घंटे पहले
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एक लाख से अधिक की संपत्ति कर की राशि जिनकी भी बकाया है, उनकी संपत्ति निगम कुर्क कर देगा। ये निर्देश निगमायुक्त ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। कचरा प्रबंधन शुल्क का टारगेट पूरा करने पर अपर आयुक्त के साथ ही बिल कलेक्टरों को भी सम्मानित किया गया। इंदौर देश का पहला शहर है, जिसने 31 दिसंबर 2020 तक कचरा प्रबंधन शुल्क की रिकाॅर्ड वसूली की। इसके तहत कचरा प्रबंधन शुल्क की डिमांड का 75 प्रतिशत रहवासी क्षेत्रों से और 90 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रों से वसूला गया है। बैठक में निगमायुक्त ने कहा- वित्तीय वर्ष के शेष दो माह में वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि हम करदाताओं तक पहुंच जाते हैं तो लोग निश्चित रूप से कर भुगतान करते हैं। निगमायुक्त ने अपर आयुक्त राजस्व एस. कृष्ण चैतन्य, उपायुक्त अरुण शर्मा, लता अग्रवाल, अतुल रावत, हरीश बारगल, संजय पंवार, अरविंद नायक, मयंक जैन, महेंद्र राठौर, राजेश परमार, सुरेंद्र खरे, मनीष जैन, अर्पित चावड़ा को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

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