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  • Network Of Bookies Caught By Sivasagar Building With Big Bookies In Mumbai; Contact Through Maheshwar's Books

आईपीएल सट्‌टा मामला:शिवसागर बिल्डिंग से पकड़े सटोरिए का नेटवर्क मुंबई के बड़े बुकियों से; महेश्वर के बुकियों के जरिए करता है संपर्क

इंदौर3 घंटे पहले
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राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पकड़ाए आईपीएल के सट्‌टे के आरोपी का नेटवर्क बड़े बुकियों से होना पता चला है। पुलिस ने आरोपी से तीन मोबाइल जब्त किए, जिनके जरिए उसने तीन आईडी पर लाइन ले रखी थी। आईपीएल सीजन के दौरान इस इलाके में सट्‌टे की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है।

राजेंद्र नगर के शिवसागर अपार्टमेंट में क्राइम ब्रांच ने एक फ्लैट में सट्‌टा संचालित कर रहे आरोपी परमजीत उर्फ लक्की (32) पिता गुरदेवसिंह को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया था। इसके पास एक एलईडी टीवी, कम्प्यूटर, लैपटॉप, तीन मोबाइल और 36 हजार रुपए मिले थे। आरोपी अकेले ही कई बड़े बुकियों से लाइन लेकर सट्‌टा चला रहा था। उसके मोबाइल में पुलिस को कई नंबर मिले हैं। अधिकांश फर्जी सिम के नंबर हैं जिनसे सट्‌टा खेलने वाले उसके संपर्क में थे। लेकिन कुछ सुराग ऐसे भी मिले हैं जिससे इसकी लिंक मुंबई के बड़े सटोरियों से महेश्वर में बैठे बुकी के जरिए जुड़ रही है। महेश्वर पुलिस को भी कुछ नंबरों की जानकारी यहां की पुलिस ने भेजी है।

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