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  • Nine People Arrested For Converting Hindu Religion In The Name Of Prayer In Madhya Pradesh Indore

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धर्मांतरण पर खुलासा:प्रार्थना की आड़ में धर्म बदलने पर 11 पर केस दर्ज; 24 साल की युवती बोली- हॉल में भजन पर नाचने से मना किया तो पीटा गया; बोले- बाहर भी नहीं जा पाओगी

इंदाैर27 मिनट पहले
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पुलिस मौके पर पहुंची तो सेंटर में 100 से ज्यादा लोग मिले। - Dainik Bhaskar
पुलिस मौके पर पहुंची तो सेंटर में 100 से ज्यादा लोग मिले।
  • 24 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पर माता-पिता को भी पुलिस ने आरोपी बनाया
  • कहा- मुझे जबरन ले जाया गया था, कह रहे थे कि तुम प्रभु शरण में आ गई हो

'माता-पिता ने सुबह साढ़े 10 बजे के करीब नानी के घर जाने का कहकर मुझे साथ चलने को कहा। यहां से वे मुझे भंवरकुआं के पीछे सत्य प्रकाशन केंद्र पर लेकर पहुंचे। हम जैसे ही भवन के भीतर पहुंचे, वहां मौजूद कुछ लड़कियां मुझे हाथ पकड़कर भीतर लेकर जाने लगीं। मैंने मना किया तो मारपीट कर हाॅल में ले गई। मुझे वहां जबरन बिठाकर रखा गया। बहुत सारे लोग मंच पर गाना गा रहे थे। मुझे बोल रहे थे कि प्रभु के गाने पर नाचो और उनका ध्यान करो। अब तुम प्रभु की शरण में आ गई हो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।' यह बात कहते हुए 24 साल की युवती ने धर्मांतरण के आरोप में अपने माता-पिता सहित 11 लोगों के खिलाफ इंदौर के भंवरकुआं पुलिस में केस दर्ज करा दिया है।

युवती ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि हॉल में मेरा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। भवन में और भी लड़कियां और महिलाएं थीं, जिन्हें प्रभु की आराधना करने के लिए बोला जा रहा था। मैं उन्हें नहीं जानती। यहां बैठे आयोजक मीटिंग लेकर बार-बार यही समझा रहे थे कि यीशु सभी को चंगा कर देंगे। मैंने बार-बार वहां से जाने की कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। कहा कि यहां आने की अनुमति थी, बिना अनुमति के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।

यह है मामला

भंवरकुआं थाने के पीछे स्थित सत्य प्रकाशन संचार भवन में 26 जनवरी को धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया था। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां पर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और युवतियों को बुलाकर उन्हें समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करवाने के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर जमकर हंगामा किया था। मौके पर भंवरकुआं टीआई संतोष दूधी भी पहुंचे और 9 लोगों को हंगामे के बाद हिरासत में ले लिया।

टीआई संतोष दुधी ने बताया कि घटना में ग्रामीण इलाकों से लाई गई युवतियों और महिलाओं के अलग-अलग बयान लिए तो अधिकांश ने यही कहा कि उन्हें प्रार्थना सभा अटेंड करवाने के नाम पर संचार भवन में लाया गया था। टीआई दुधी ने बताया कि युवती की रिपोर्ट पर राकेश, रानी, गणेश नीनामा, लवीना, हेमंत धाकड़, कांता धाकड़, शांति धाकड़, मनीष डावर, जितेंद्र गेढ़ा, रुबिन मंशी और विपिन लोकेश के खिलाफ मप्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम आयोग 2020 की धारा 3, 5 में धर्मांतरण का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में से 9 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। शेष दो आरोपी रुबिन और विपिन फरार हैं।

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