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इंदौर में मौसम का हाल:13 किलोमीटर की रफ्तार से चली उत्तरी हवा लाई ठंड

इंदौरएक घंटा पहले
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आसमान साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं
  • हवाओं ने छेड़ी तान, जमने लगा सर्दी का सुर-ताल

उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से 13 किमी की रफ्तार से चली ठंडी हवा के कारण शहर में भी दिन-रात के तापमान में गिरावट आई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 2.5 गिरावट के साथ 26.6 डिग्री रिकाॅर्ड हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है।

गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री गिरावट के साथ 16.8 डिग्री रिकाॅर्ड हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। तापमान में गिरावट आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। दरअसल, 9 दिन से तापमान सामान्य से अधिक रिकाॅर्ड हो रहा था। 1 से 10 नवंबर तक ठंड महसूस हुई।

आसमान साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं

मौसम विशेषज्ञ एके शुक्ला का कहना है आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा। बीच-बीच में बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसेंगे नहीं। बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने और पाकिस्तान तरफ से मौसम प्रभावित करने वाले विक्षोभ की भी संभावना कम है।

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