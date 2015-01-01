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  • Opportunity For Admission For Second Phase Seats Till Evening, Around 1900 Seats Are Vacant Now

सीईटी:दूसरे चरण की सीटों पर प्रवेश के लिए आज शाम तक मौका, अभी करीब 1900 सीटें हैं खाली

इंदौर3 घंटे पहले
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देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सीईटी में शामिल कोर्सेस की दूसरी काउंसलिंग में छात्रों को शुक्रवार शाम तक फीस जमा करना होगी। उसके बाद शनिवार को यूनिवर्सिटी खाली सीटों की लिस्ट जारी करेगी। फिर सीएलसी राउंड का पूरा शेड्यूल जारी होगा। यह राउंड विभाग स्तर पर होगा।

2390 में से अब तक 1250 के आसपास सीटें भर पाई हैं। इस राउंड के बाद 1900 तक सीटें भरने की संभावना है। 10 हजार 80 रजिस्ट्रेशन पहले और 4050 दूसरे दौर में हुए थे। फिलहाल बीकॉम ऑनर्स, एमबीए एमएस, बीए एलएलबी, बीए ऑनर्स इकॉनामिक्स की लगभग सारी सीटें भर गई हैं। वहीं पीजी कोर्स में एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस इकॉनामिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेस जैसे कोर्स की सीटें भर गई हैं।आईआईपीएस, आईएसएम, स्कूल ऑफ लॉ, इकॉनामिक्स, एसजेएमसी, स्कूल ऑफ फार्मेसी, कॉमर्स, डेटा साइंस विभाग के लिए यह प्रक्रिया चल रही है।

बीएड : आज अंतिम लिस्ट आएगी
बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड जैसे कोर्स में प्रवेश की अंतिम सूची 6 नवंबर की दोपहर में जारी होगी। इंदौर में 90% सीटें भर चुकी हैं। यहां यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त 64 कॉलेजों की 6700 सीटें हैं। इस राउंड में सभी 100 फीसदी सीटें भरने की संभावना है।

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