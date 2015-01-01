पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मतगणना:पार्टी प्रतिनिधि खुद करते हैं ईवीएम की जांच, फिर भी गड़बड़ी की शंका उन्हें ही सबसे ज्यादा

इंदौर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कंट्रोल यूनिट में बंद होते हैं सारे वोट, इन्हीं से होती है मतगणना

उपचुनाव के नतीजों के लिए मतगणना 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी। दलों द्वारा लगातार मतगणना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। असल में ईवीएम में बैलेट यूनिट (बीयू), कंट्रोल यूनिट (सीयू) और वीवीपैट होती है। जिस मशीन में मतदाता वोट के लिए बटन दबाता है, उसे बीयू कहते हैं और कंट्रोल यूनिट वहां पीठासीन अधिकारी के पास होता है, जिसमें मत दर्ज होते जाते हैं। सभी मशीनों की अलग-अलग स्तरों पर जांच होती है और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति, हस्ताक्षर भी होते हैं।

प्रथम स्तर सभी ईवीएम की जांच होती है कि वह सही है या नहीं, इसमें भी राजनीतिक दल रहते हैं, फिर रेंडमाइजेशन की दो बार प्रक्रिया होती है, जिसमें कौन सी ईवीएम किस केंद्र पर जाएगी, यह किसी को पता नहीं चलता है। इस दौरान कंट्रोल यूनिट पर पिंक रिबन भी लगता है जो विशेष कर नासिक प्रेस से बनकर आता है। बाद में मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों की उपस्थिति में मॉकपाल होता है, जिसमे वोट डालकर देखा जाता है कि वह सही प्रत्याशी को गिर रहे हैं या नहीं। इसके बाद इन वोट को क्लियर कर मतदान शुरू किया जाता है। इस दौरान भी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं।

मतदान के बाद होते हैं प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

  • मतदान के बाद कंट्रोल यूनिट को बंद किया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। जब मतगणना के लिए इन्हें लाया जाता है तो फिर सील और हस्ताक्षर दिखाए जाते हैं। इसके बाद ही इसे खोला जाता है और मतगणना होती है।
  • बेंगलुरू से आई है इंदौर की ईवीएम : देश में ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में ही बनती है। इंदौर में मशीन बेंगलुरू से आई है।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें