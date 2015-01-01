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  • Polling Booths Increased Due To Corona, Now 28 Rounds Will Be Counted, So Results Will Take 7 Hours To Come

सांवेर विधानसभा:कोरोना के कारण बढ़ गए मतदान केंद्र, अब 28 राउंड चलेगी मतगणना, इसलिए रिजल्ट आने में लगेंगे 7 घंटे

इंदौर3 घंटे पहले
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सांवेर विधानसभा उपचुनाव में इस बार मतगणना पर भी कोरोना का असर दिखेगा। मतगणना के लिए आयोग के नियम है कि एक समय में 14 टेबल लगती है और स्ट्रांग रूम से एक समय में 14 कंट्रोल यूनिट बाहर आती है और इनके मतों की गणना होती है। इस बार कोरोना के चलते मतदान केंद्र बीते चुनाव से बढ़कर 380 हो गए हैं। हर राउंड में 14 केंद्रों के मतों की गिनती के चलते 28 राउंड गिनती होगी। इसमें 27 राउंड पूरे और बाद में बचे हुए दो अन्य मतदान केंद्रों की मतगणना हो जाएगी।

एक राउंड में औसतन 15 से 20 मिनट लगते हैं। एक घंटे में तीन से चार राउंड पूरे होंगे। इस तरह करीब 7 घंटे का समय लगेगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और करीब तीन बजे तक परिणाम सामने आ सकेगा। आयोग के नियमानुसार सभी राउंड गिनती पूरी होने के बाद पांच मतदान केंद्रों की वीवी पैट मशीन को लाकर उसकी पर्ची निकालकर ईवीएम में दर्ज वोटों से क्रास चेक किया जाएगा। इसके बाद ही औपचारिक रूप से परिणाम घोषित होगा। बीते चुनाव में कम मतदान केंद्रों के चलते केवल 21 राउंड मे ही पूरी गिनती हो गई थी।

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