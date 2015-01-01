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एमवायएच:पोस्ट कोविड ओपीडी में मरीजों की एंटीबॉडी और रैपिड एंटीजन जांच भी होगी

इंदौर4 घंटे पहले
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एमवायएच में पोस्ट कोविड ओपीडी गुरुवार से नियमित तौर पर शुरू हुई। पहले दिन 35 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये वे लोग हैं, जो कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. वीपी पांडे ने बताया कोरोना शरीर के कई अंगों पर बाद में भी प्रभाव डाल रहा है। यह ओपीडी शुरू होने से हमें वायरस के असर के बारे में अध्ययन करने में भी सहायता मिलेगी।

संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने कहा मरीजों में एंटीबॉडी नहीं बनने की समस्या देखी गई है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले यह जरूर है कि हमारे पास डेटा कलेक्शन हो। उन्होंने पोस्ट कोविड ओपीडी में आने वाले मरीजों की एंटीबॉडी और रैपिड एंटीजन जांच करने का भी सुझाव दिया ताकि यह पता चल सके कि कहीं मरीज दोबारा इंफेक्शन का शिकार तो नहीं हुआ।

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