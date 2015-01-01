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शहर में एक और नई चाट चौपाटी:छप्पन जैसे एक और क्लीन स्ट्रीट फूड हब की तैयारी

इंदौर43 मिनट पहले
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कस्तूरी सभागृह के सामने रोड किनारे रोज कई चाट वाले जमा हो जाते हैं।

छप्पन दुकान की तर्ज पर शहर में एक और नई चाट चौपाटी (क्लीन स्ट्रीट फूड हब) बनाने की तैयारी है। खाद्य विभाग राजश्री अपोलो हॉस्पिटल के सामने इसे विकसित करेगा। दरअसल, स्कीम 78 में मौजूदा चाट चौपाटी अभी अनियोजित तरीके से सड़क किनारे लगती है। बड़ी संख्या में लोग शाम को यहां पहुंचते हैं। खाद्य विभाग ने इस मामले में रुचि ली है और दुकानदारों से बातचीत की है। मार्च से इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण शुरू नहीं हो पाई।

ऐसे में संभवत: अब कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद से ट्रेनिंग शुरू हो पाएगी। राजश्री अपोलो अस्पताल के पास रात 8 बजे के बाद खाने की 25 से 30 दुकानें रोज लगती हैं। विजयनगर, स्कीम 54, बॉम्बे हॉस्पिटल, निपानिया, सुखलिया आदि जगहों से लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं।

यहां खाद्य पदार्थ लोगों को स्वच्छता के साथ मिले, इसे लेकर दुकानदारों को समझाइश भी दी जा चुकी है। हैंड ग्लव्ज, एप्रिन और कैप तो दुकानदार पहले से पहन रहे हैं। बाकी की तैयारी भी वे कर रहे हैं। अब दुकान संचालकों को ट्रेनिंग देकर एफएसएसआई की तरफ से ऑडिट करवाया जाना है।

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