पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Principal Secretary Where The Public Wants, It Will Remain There; The Minister Himself Did Not Come To The Meeting Called For Shifting, The Officer Was Also On The Back Foot

शिफ्टिंग नहीं, पैंथर सफारी पर बात:प्रमुख सचिव- जनता जहां चाहेगी, वहीं रहेगा जू; शिफ्टिंग के लिए बुलाई बैठक में मंत्री खुद ही नहीं आए, अफसर भी बैकफुट पर

इंदौर16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

चिड़ियाघर को रालामंडल में शिफ्ट करने के मामले में गुरुवार को नाटकीय मोड़ आया। वन मंत्री विजय शाह ने रालामंडल में बैठक बुलाई, लेकिन खुद शामिल नहीं हुए। प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने बैठक ली। आखिर में ऐलान भी किया कि जू को लेकर जनता जाे चाहेगी वही होगा।

भास्कर में चिड़ियाघर की शिफ्टिंग की तैयारी के खुलासे के बाद अफसरों ने गुरुवार सुबह बैठक का एजेंडा बदल दिया। परिसर में हर जगह चिड़ियाघर की शिफ्टिंग के बाेर्ड लगे थे। बावजूद इसके संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने कहा कि शिफ्टिंग पर चर्चा नहीं होगी। 90 मिनट की बैठक में जू का प्रेजेंटेशन व रालामंडल में पैंथर सफारी की संभावना पर चर्चा हुई। अफसरों का कहना था कि शिफ्टिंग राजनीतिक मामला है, फैसला उचित फोरम पर हो।

किसी का फोन भी नहीं उठाया वन मंत्री ने
मीटिंग स्थल पर पूरी तैयारी चिड़ियाघर की शिफ्टिंग के हिसाब से की गई थी। बैनर, बोर्ड, स्टैंडी भी लगे थे। वन मंत्री भोपाल से विशेष रूप से बैठक के लिए ही आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम बदल दिया। बाद में मंत्री ने किसी के फोन भी नहीं उठाए।

शिफ्टिंग का निर्णय नगर निगम ही करेगा
बैठक में रालामंडल में लैपर्ड या पैंथर सफारी बनाने पर चर्चा की। जू की शिफ्टिंग का निर्णय निगम को ही लेना है। -अशोक वर्णवाल, पीएस वन विभाग

हम नहीं चाहते जू कहीं और शिफ्ट हो
चिड़ियाघर की शिफ्टिंग को लेकर कभी प्रस्ताव नहीं दिया। हम नहीं चाहते चिड़ियाघर कहीं और शिफ्ट हो।
-प्रतिभा पाल, निगमायुक्त

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें