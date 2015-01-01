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सुसाइड:आर्थिक तंगी से परेशान होकर प्रॉपर्टी ब्रोकर ने आत्महत्या की

इंदौर4 घंटे पहले
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  • पार्श्वनाथ कॉलोनी की घटना, सुसाइड नोट भी मिला

कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहने वाले 52 साल के प्रॉपर्टी ब्रोकर ने शुक्रवार रात को हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने चार पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है- मैं अपनी इच्छा से मर रहा हूं। किसी को परेशान ना करें। किसी की गलती नहीं है।

अन्नपूर्णा थाने के सब इंस्पेक्टर अंकित शर्मा के अनुसार, प्रॉपर्टी ब्रोकर का नाम रामलाल यादव था। वे किराये से रहते थे। घटना के वक्त उनकी पत्नी और बेटियां नानी के घर गई थीं। बेटा ऊपर कमरे में सो रहा था। सुबह 5.30 उठा तो पिता के हाथ में खून दिखा। नस कटी देख वह उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे अक्षय यादव ने बताया कि पिता ने बाहर से करीब पांच लाख रुपए उधार ले रखा था। वे चुका नहीं पा रहे थे। हालांकि कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा था।

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