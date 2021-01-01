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क्राइम:पंक्चर बाइक धकेल कर ले जा रहे वेल्डर को कट्‌टा अड़ाकर लूटा

इंदौर3 घंटे पहले
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पंक्चर बाइक धकेलकर ले जा रहे 20 साल के एक वेल्डर को पल्सर से आए तीन बदमाशों ने पीछे से कट्टा अड़ाकर रोक लिया। फिर उससे 80 हजार रुपए लूटकर भाग गए। बाणगंगा पुलिस के अनुसार, सांवेर के सिमरोल गांव में रहने वाले वेल्डर इरफान खान ने बताया कि वह ट्रैक्टर ट्रॉली के काम के लिए घर से 80 हजार रुपए लेकर निकला था। जब एमआर-4 स्थित ईश्वर अलाय के सामने पहुंचा तो पीछे से बिना नंबर की पल्सर पर तीन बदमाश आए।

उन्होंने कट्‌टा अड़ाकर बोला- जेब में जो भी है, वह निकाल दो। इरफान ने मना किया तो धमकी देने लगे। आखिर डरकर इरफान ने अपना मोबाइल, पर्स और जेब में अलग से रखे 80 हजार रुपए उन्हें निकालकर दे दिए। इसके बाद बदमाश रेलवे क्रॉसिंग की तरफ भाग गए। वे थोड़ी दूर जाने के बाद इरफान का मोबाइल भी फेंक गए। पुलिस का कहना है कि अभी युवक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। जांच के लिए कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

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