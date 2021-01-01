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कबाड़:स्क्रैप कचरा पेटी, लाेहे के पाइप व टंकियाें से बनाया रेल इंजन

इंदौर2 घंटे पहले
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कैंट बाेर्ड ने कबाड़ हाे रही लाेहे की कचरा पेटियां, टंकी, पाइप जैसी सामग्री से रेल का इंजन तैयार किया है। कैंट बाेर्ड सैनेटरी सुपरिटेंडेंट मनीष अग्रवाल द्वारा लगातार स्क्रैप से विभिन्न प्रकार की आकृतियां तैयार की गई हैं। इसी कड़ी में अब इंजन की आकृति बनाई गई है। इसे कैंट बाेर्ड वर्कशाॅप के सामने स्थित सेल्फी पाइंट पर लगाया जाएगा। वहीं इस इंजन के पीछे कचरा पेटियों से ही बने रेल के डिब्बे भी लगाए जाएंगे।

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