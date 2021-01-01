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रिनोवेशन:राजबाड़ा में जल्द लगेगी संगमरमर से बनी महाराजा तुकोजीराव की प्राचीन मूर्ति

इंदौर3 घंटे पहले
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महाराजा तुकोजीराव द्वितीय की संगमरमर से बनी मूर्ति को जल्द राजबाड़ा में स्थापित किया जाएगा। 19वीं शताब्दी में बनी इस मूर्ति के बारे में जब इतिहासकार जफर अंसारी ने सांसद शंकर लालवानी को अवगत करवाया तब सांसद ने उसे राजबाड़ा पर स्थापित करने की घोषणा की।

स्थापना से पहले मूर्ति को ठीक किया जाएगा। इसके अलावा अंसारी ने अपने संग्रहालय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस व आजाद हिंद फौज से जुड़ी वस्तुओं सहित 1857 से 1947 के बीच के मूल समाचार-पत्र, दस्तावेज, चित्र एवं अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव रखा। सांसद ने इन चीजों देवलालीकर कला वीथिका में प्रदर्शित करने की बात कही।

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