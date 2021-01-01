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राशन माफिया से वसूली:प्रशासन ने 79 लाख रुपए का नोटिस जारी किया, 2.60 लाख जमा किए; बकाया 76.40 लाख दवे बंधुओं से होंगे वसूल

इंदौरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

चर्चित राशन घोटाला मामले में प्रशासन ने माफियाओं से 79 लाख रुपए वसूली के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसमें से 2.60 लाख रुपए जमा भी कर दिए गए हैं। बकाया 76.40 लाख रुपए दवे बंधुओं से वसूल किए जाएंगे। प्रशासन ने इससे पहले राशन माफिया के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया था। प्रशासन के निशाने पर अब भी माफिया के कुछ अवैध निर्माण हैं। राशन दुकान संचालकों ने अफसरों से मिलीभगत कर 51 हजार गरीब परिवारों के हक का करीब ढाई लाख किलो से ज्यादा अनाज बांटा ही नहीं था।

पिछले दिनों कलेक्टर मनीषसिंह ने राशन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दवे बंधुओं पर रासुका लगाई। उनके अलावा 31 चिह्नित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के साथ उनके अवैध निर्माणों को भी जमींदोज करना शुरू किया गया। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने बताया, 79 लाख से अधिक वसूल करने के नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जिनमें से प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार ने 2 लाख 60 हजार की राशि जमा की है। हालांकि अन्य राशि दवे बंधुओं से वसूल की जाना है। इसी तरह दोषी अन्य उपभोक्ता भंडार संचालकों को भी नोटिस दिए गए हैं।

कलेक्टर के मुताबिक राशनखोरों से वसूली कर गरीबों को उनके हक का राशन उसी राशि से दिलवाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि आरोपियों द्वारा राशि जमा नहीं करने पर आरआरसी जारी कर उनकी सम्पत्तियों की कुर्की, जब्ती और फिर नीलामी भी की जाएगी।

यह है पूरा मामला

भरत दवे और प्रमोद दहीगुडे के साथ इनके परिचितों के बारे में शिकायतें मिली थीं। इनके द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में या तो सामग्री दी ही नहीं जा रही या कम वितरित हो रही है। इस पर 12 दुकानों को चिन्हित किया गया। 12 जनवरी को इन पर टीम ने दबिश देकर रिकाॅर्ड एवं पीओएस मशीन जब्त की थीं। उसी दिन टीम ने इन दुकानों में संग्रहित राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन किया था। जांच में अप्रैल 2020 से ही खाद्यान्न, शक्कर, नमक, दाल और केरोसिन की मात्रा कम या ज्यादा मिली। मामले में मास्टरमाइंड भरत दवे पर्दे के पीछे रहकर रिश्तेदारों और परिचितों के नाम से राशन दुकानें संचालित कर सरकारी अनाज की हेराफेरी कर रहा था।

इन पर दर्ज हुआ था केस

श्याम दवे, भरत दवे, धीतेश दवे, कमलेश कनाड़े, आरसी मीणा, धर्मेंद्र पुरोहित, अंजू पति अशोक, प्रमोद दहीगुड़े, राकेश राठौर, पवन उपाध्याय, रितेष महापारे, यश जाधव, अनिता, अनिल पालीवाल, राजेश पालीवाल, कांता देवी, विजया पति नरेंद्र, सुनीता चौधरी, विवेक पुरुषोत्तम, दिलीप गौड़, दलबार सिंह, रमेश सिंह, ललित दयाराम समेत 31 को आरोपी बनाया गया है।

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