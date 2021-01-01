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सड़क के लिए काम तेज:साउथ तोड़ा से चंद्रभागा के बीच नदी में बन रही रिटेनिंग वॉल, इसके बाद शुरू होगा सड़क का काम

इंदौर2 घंटे पहले
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जवाहर मार्ग को चंद्रभागा ब्रिज से जोड़ने के लिए नदी किनारे बनने वाली सड़क के लिए काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम अभी यहां रिटेनिंग वॉल का काम कर रहा है, इसके पूरा होने पर रोड का काम शुरू होगा। निगम के अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी के मुताबिक, रिटेनिंग वॉल का काम पूरा करने के लिए जून तक का टारगेट रखा है। नदी का भाग होने से खुदाई गहराई तक करना पड़ रही है।

एक बार वॉल बन गई तो फिर सड़क बनाना आसान होगा। 380 मीटर लंबी ये सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें वाहन आना-जाना कर सकेंगे। यानी टू वे ट्रैफिक रहेगा। सड़क के बनने से जवाहर मार्ग के नंदलालपुरा चौराहा और यशवंत रोड चौराहा पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इससे जवाहर मार्ग सरवटे से गंगवाल बस स्टैंड तक बन रही सड़क से एक और लिंक से जुड़ जाएगा। संजय सेतु के बाद इस सड़क पर जाने के लिए नए बने पुल के पास से एप्रोच बनाई जा रही है। उधर से आने वाले वाहन पुल के दूसरे सिरे पर आकर जवाहर मार्ग से मिलेंगे।

जूनी इंदौर की पहली सीधी सड़क

इस सड़क का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जवाहर मार्ग से जूनी इंदौर क्षेत्र में जाने का ये पहला सीधा और कम दूरी का रास्ता बन जाएगा। चंद्रभागा पुल से रावजी बाजार, व्यासफला या पलसीकर कॉलोनी तक सीधे जा सकेंगे और दूसरी तरफ पंढरीनाथ, नंदलालपुरा और कोयला बाखल तक पहुंचना आसान होगा। जवाहर मार्ग से जूनी इंदौर जाने का अन्य विकल्प हाथीपाला पुल का है, लेकिन वह रास्ता थोड़ा लंबा और संकरा है।

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