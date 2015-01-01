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  • Retired Sub inspector's Son Gave A Lift To The Young Man, He Took Out 56 Thousand From The Bag

ठगी:रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे ने युवक को लिफ्ट दी, उसने बैग से निकाल लिए 56 हजार

इंदौर4 घंटे पहले
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इंदौर में पदस्थ रह चुके एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे को युवक को लिफ्ट देना भारी पड़ गया। बदमाश ने पीछे बैठने के दौरान बाइक चला रहे युवक के बैग की चेन खोलकर 56 हजार निकाल लिए। फिर अचानक बाइक रुकवाई और साथी की बाइक पर बैठकर चला गया। युवक ने जब धार पहुंचकर बैग देखा तो उसमें रुपए नहीं मिले। अब सीसीटीवी कैमरे से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जूनी इंदौर पुलिस ने शादाब खान पिता अब्दुल कादिर खान की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है।

घटना 3 नवंबर की शाम 4 बजे की है। शादाब ने बताया कि वह धार स्थित आनंद मार्ग पर रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। अगले महीने उसके मामा की बेटी की शादी होना है, इसलिए वह खरीदारी करने आया था। उसके पिता व परिवार के अन्य लोग भी कार से आए थे। वह माणिकबाग स्थित अपने मामा के घर से धार जाने के लिए निकला। कुछ दूर चलने पर उसे फार्मल ड्रेस पहने एक युवक ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया। शादाब को लगा कि वह भी कोई नौकरीपेशा है। इसके चलते उसने बाइक रोकी। लिफ्ट लेने वाले ने शादाब से पूछा कहां जाओगे। शादाब ने बताया कि वह कलेक्टोरेट जाएगा। आरोपी भी उसकी बाइक पर कलेक्टोरेट जाने का बोलकर बैठ गया। पलसीकर ब्रिज के पास पहुंचते ही पीछे बैठे युवक ने बाइक रुकवा दी। बोला यहीं उतार दो। फिर शादाब जाने लगा तो देखा कि पीछे से एक अपाचे बाइक आई।

आरोपी उस पर बैठकर चला गया। शादाब जब धार पहुंचा तो उसने अपना बैग देखा। उसमें बहन की शादी की खरादीरी के लिए 56 हजार रुपए रखे थे। वह गायब थे। बैग की चेन भी खुली थी। शादाब ने बाद में इंदौर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। फिर दो-तीन जगह सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें आरोपी दिख रहा है। पुलिस फुटेज साफ करवा कर आरोपी की तलाश कर रही है।

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