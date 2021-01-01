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राजस्व में कमी:रजिस्ट्री में 2 फीसदी की छूट खत्म होते ही जनवरी में राजस्व 110 करोड़ कम

इंदौर3 घंटे पहले
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सितंबर से दिसंबर 2020 के दौरान शासन से पंजीयन कराने पर नगरीय सीमा में मिली 2 फीसदी छूट खत्म होने के बाद जनवरी में सामान्य 12.50 फीसदी दर पर ही सौदे रजिस्टर्ड हुए। इसके चलते दिसंबर में मिले 206 करोड़ के राजस्व की तुलना में जनवरी 2021 में केवल 96 करोड़ का ही राजस्व मिल पाया। यह जनवरी 2020 में मिले 105 करोड़ के राजस्व से भी नौ करोड़ रुपए कम है। हालांकि जानकारों का कहना है रियल सेक्टर में तेजी और मांग दोनों बनी हुई है।

जनवरी 2021 में भी इंदौर में 11744 सौदे रजिस्टर्ड हुए, यानी हर दिन औसतन 400 से ज्यादा सौदे पंजीबद्ध किए गए और 900 करोड़ से ज्यादा मूल्य की संपत्तियां बिकी हैं, जो यह दर्शाती है कि लोगों ने दिसंबर में छूट का फायदा लेने के लिए भले ही भविष्य के सौदों की भी पहले से रजिस्ट्री करा ली हो, लेकिन जिले में रियल सेक्टर में रोज लगातार सौदे हो रहे हैं और बाजार तेजी पर है। वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने बताया जनवरी में रियल सेक्टर सामान्य होता है, लेकिन फरवरी और मार्च में फिर से इसमें तेजी देखी जाती है।

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