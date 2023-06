Hindi News

Local

Mp

Indore

Rs 1.30 Lakh Lost In 48 Hours In Indore; Committed Suicide On Not Getting Back

ऑनलाइन टास्क पूरा कर कमाओ रुपया..ऐसे गेम खेलने वाले सावधान: 48 घंटे में 1.30 लाख रु डूबे तो फांसी लगाई, मौत से पहले VIDEO भी बनाया

इंदौर 8 घंटे पहले



कॉपी लिंक

Now I m gone to die. Refund my money within 2 minutes. अब मैं मरने जा रहा हूं, मेरे पैसे 2 मिनट में रिटर्न करो।

टेलीग्राम ऐप पर वीडियो बनाकर फांसी के फंदे पर झूलते गौतमपुरा के यश नामदेव (22) के ये आखिरी शब्द थे। टेलीग्राम पर एक टास्क ग्रुप-13C ने पैसा डबल का झांसा देकर गौतमपुरा के 22 वर्षीय युवक यश नामदेव को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। इसके जरिए उससे 1.30 लाख रुपए ठग लिए। जब यश ने रुपए वापस मांगे ताे ग्रुप के सदस्य ने कहा कि पहले टास्क पूरा करिए, तभी रुपए वापस मिलेंगे। जब युवक ने कहा कि अब टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगा ताे ग्रुप के मेम्बर्स ने रुपए देने से इंकार कर दिया। इसके बाद युवक ने ग्रुप पर ही खुद का फांसी लगाते हुए VIDEO डाला व आत्महत्या कर ली।

गौतमपुरा के गुड़ बाजार निवासी यश पिता चिमन नामदेव (22) 11 जून को टेलीग्राम पर टास्क ग्रुप-13सी में जुड़ा था। ग्रुप में पैसे डबल करने की स्कीम से वह प्रभावित हुआ और ग्रुप के एक सदस्य को पैसे ट्रांसफर करता था। जब अपनी जमा पूंजी और दुकान से लिए रुपए खत्म हो गए तो वह तनाव में आ गया। उसने आगे गेम खेलने से मना करते हुए अपने रुपए वापस मांगे तो उसे मना कर दिया गया था। इसी के बाद उसने सुसाइड कर लिया।

यश के साथ हुए फर्जी वाड़े की जानकारी देते काका पिंटू नामदेव।

मोबाइल से हुआ टास्क गेम ग्रुप से जुड़ने का खुलासा

यश के काका संदीप नामदेव व पिंटू नामदेव ने बताया कि 13 जून को यश के देहांत के बाद उसका मोबाइल चैक करने पर उसमें फांसी लगते हुए यश का वीडियो मिला। यश ने खुद यह वीडियो बनाया था, जिसमें वह कह रहा था, अब में मरने जा रहा हूं मेरे पैसे रिफंड करो। उसके बाद जब मोबाइल खंगाला तो मालूम हुआ कि वह टेलीग्राम के टास्क 13सी ग्रुप में 11 जून को जुड़ा था। जिसमें टास्क देने का सिस्टम था। यश ने 200 रु. से शुरुआत की और पैसे डबल हो गए। डबल हाेने का सिलसिला 5 से 6 हजार तक चला। ग्रुप में पैसे कमाने के लिए टास्क दिए जाते थे। इसमें एक लिंक दी जाती और ऑनलाइन ब्रेसलेट, रिंग, शैम्पू या अन्य कोई सामान खरीदने का टास्क दिया जाता और उसे पूरा करने पर जितने पैसे का सामान होता उससे डबल कर के दिया जाता था। जब यश ने एक बड़ा अमाउंट 1 लाख 30 हजार रु. का डाला तो ग्रुप के मेंबर का कहना था 2 लाख डालोगे तो पैसे मिलेंगे।

खुद के ठगी का शिकार होने के बारे में समझ आने पर यश ने ग्रुप में दो वीडियो डाले एक में वह गले में फंदा डालता हुआ दिख रहा है और दूसरे में फांसी लगाने के लिए स्टूल पर खड़ा है।

यश को समझ आ गया कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। यश ने ग्रुप पर अपने 1.30 लाख रुपए वापस मांगे और ग्रुप से बाहर होने की गुहार लगाई। ग्रुप एडमिन का कहना था कि टास्क पूरा करो और पैसे ले लो। यश ने कहा अब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन ग्रुप एडमिन का जवाब था अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पर यश ने कहा मैं तुम्हारा फर्जीवाड़ा पुलिस को बताऊंगा और मैं सुसाइड कर रहा हूं। इसके बाद यश ने रस्सी अपने गले में लगाई और आत्महत्या से पहले 2 वीडियो बनाए एक वीडियो में स्टूल और उसके पैर दिखाए और दूसरे वीडियो में गले मे रस्सी का फंदा बांधा। फिर कहा अब मैं मरने जा रहा हूं, मेरे पैसे दाे मिनट में रिटर्न करो इसके बाद आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया कि युवक ने मंगलवार दोपहर 2 बजे फांसी लगाई है। जिसे परिजन निजी अस्पताल ले गए थे। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव काे पीएम के बाद परिजन काे साैंपा। मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से हुए ठगी व फांसी लगाने के VIDEO काे लेकर जांच की जाएगी।

घटना के बारे में जानकारी देती गौतमपुरा टीआई संगीता सोलंकी।

परिवार की दुकान संभालता था, वहीं से देता रहा पैसे

प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि लड़का अपने परिवार की दुकान भी संभालता था। वहीं से वह पैसा लेता था और इस टास्क ग्रुप में इन्वेस्ट करता चला गया। पुलिस हैदराबाद लैब में भी मृतक यश के मोबाइल को जांच के लिए भेजेगी। उसी से पता चलेगा कि जिस ग्रुप में वह टास्क पूरे कर रहा था, उसे कौन चला रहा था।