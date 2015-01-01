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आईआईएम डायरेक्टर ने वेबिनार में कहा:भारत में 112% की दर से बढ़ रहे घोटाले, जबकि विकास दर 5%

इंदौर8 मिनट पहले
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शासन में नैतिकता और जवाबदेही विषय पर वेबिनार

भारत में घोटालों की वार्षिक वृद्धि दर 112 प्रतिशत है, जबकि हमारी जीडीपी केवल 4 से 5 प्रतिशत से बढ़ती है, इसलिए हमें जवाबदेही के बारे में अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यह बात आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने वेबिनार में कही।

शासन में नैतिकता और जवाबदेही विषय पर यह वेबिनार नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के सहयोग से आईआईएम ने किया। इसमें भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव वी. श्रीनिवास भी थे।

उन्होंने कहा- नैतिकता, सदाचार और दक्षता की नींव पर नैतिक ढांचा खड़ा किया जाता है। आईएएस अधिकारी आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, 20वीं सदी में भी वे इन्हीं चुनौतियों से निपट रहे थे। संचालन संस्थान के प्रोफेसर प्रशांत सालवान ने किया।

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