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कलेक्टर के आदेश:एसडीएम और तहसीलदार भी गांवों में जाकर करेंगे फसलों का सत्यापन

इंदौर3 घंटे पहले
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किसान और उसके द्वारा कितनी जमीन पर कौन सी फसल बोई जा रही है, इसकी जानकारी का सत्यापन करने का जिम्मा अब एसडीएम, तहसीलदार के साथ ही कृषि व उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को भी दिया गया है। यह पटवारी द्वारा गिरदावरी एप (इसमें फसल की जानकारी अपलोड होती है) में भरी गई जानकारी की जांच करेंगे और गलत पाए जाने पर उसमें सही जानकारी अपलोड कराएंगे। एसडीएम को दस गांव और हर तहसीलदार को 15-15 गांवों में जाकर जांच करना है।

इसी तरह राजस्व निरीक्षक, कृषि विस्तार अधिकारी 20-20 गांवों में जाकर जांच करेंगे। इन गांवों को रेंडम आधार पर चिन्हित करके सभी अधिकारियों को आवंटित कर दिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने 70 से ज्यादा अधिकारियों को गांव आवंटित कर मौके पर जाकर जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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