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कार्रवाई:78 हजार रुपए तक संपत्ति कर नहीं भरने वाले सात बकायादारों के भवन किए सील

इंदौर3 घंटे पहले
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नगर निगम ने संपत्ति कर नहीं भरने वाले सात लोगों के भवन सील कर दिए। सागर विहार कॉलोनी के कमलसिंह राठौर पर बकाया 19569 रुपए, अशोक कुमार झा पर बकाया 17693, निखिल गुप्ता भमोरी पर बकाया 78511, पुष्पा कुमारी संजय नगर पर 75759 रुपए बकाया होने पर इनके भवनों को कुर्क किया गया।

जोन 19 में अंजु तिवारी निवासी बिजली नगर पर संपत्ति कर 77353 बकाया होने पर कार्रवाई की गई। जोन 7 में हरीश कराडा पर 79700 रुपए, शंकरलाल नागर पर 76359 रुपए बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की गई।

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