Hindi News

Local

Mp

Indore

SEBI Strict On Baba Ramdev's Patanjali SMS, FPO Price Will Be Decided In Board Meeting Tomorrow

रूचि सोया FPO: बाबा रामदेव की पतंजलि के SMS पर सेबी सख्त, कल बोर्ड बैठक में तय होगी FPO की कीमत

इंदौर की रूचि सोया कंपनी को खरीदने वाली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि बुरी तरह फंस गई है। पतंजलि की ओर से रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) 24 मार्च को खुला और 28 को बंद हो गया था। इसके खुलते ही बाबा रामदेव को चाहने वालों ने FPO खरीदने में जमकर रूचि दिखाई। पहले दो दिन यह केवल 24 फीसदी सब्सक्राइब हुआ पर क्लोसिंग वाले दिन यानी 28 मार्च को यह 360 फीसदी तक चला गया।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो गया। दावा किया गया कि यह मैसेज पतंजलि की ओर से भेजा गया है। इस मैसेज को मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने इस मेसेज को भ्रामक बताते हुए कार्रवाई की है। हालांकि बाबा रामदेव की कंपनी ने सेबी को जवाब में कहा है कि पतंजलि का इस एसएमएस से कोई लेना देना नहीं है।

हालांकि सेबी ने FPO को लेकर आयोजित एक मीटिंग के बाद कहा कि एंकर बुक पार्टिसिपेंट्स को छोड़कर अन्य सभी निवेशक/बिडर्स को अपनी बिड्स विदड्रॉ करने का विकल्प दिया जा चुका है।

दावा : यह यह मैसेज पतंजलि ने कई लोगों को भेजा -

Great news for all beloved members of Patanjali parivar. A good investment opportunity in Patanjali Group. Patanjali Group company—Ruchi Soya Industries Ltd—has opened the FPO for retail investors. The issue closes on 28 March . This is available in the price band— ₹615-650 per share, a discount of about 30% to market price. You can apply for shares through your bank/ broker/ ASBA/UPI in your demat account."

मैसेज का हिंदी अनुवाद -

पतंजलि परिवार के सभी सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। पतंजलि ग्रुप में निवेश का अच्छा मौका है। पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर रिटेल इनवेस्टर्स के लिए खुल चुका है। यह इश्यू 28 मार्च 2022 को बंद हो रहा है। यह शेयर 615-650 रुपये में उपलब्ध है जो इसके बाजार मूल्य से 30 फीसदी कम है। आप अपने डीमैट अकाउंट बैंक/ब्रोकर/एएसबीए/यूपीआई के जरिए शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस मैसेज के बाद क्या कहा सेबी ने

सेबी की ओर से आयोजित बैठक में रुचि सोया एफपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेबी के मुताबिक मेसेज का कॉन्टेंट प्रथम दृष्टया भ्रामक लग रहा है और यह सेबी (आईसीडीआर) रेगुलेशंस 2018 के अनुरूप नहीं है।

कल बोर्ड बैठक में तय होगी एफपीओ की कीमत

सेबी की कार्रवाई की घोषणा के बाद गुरुवार को बोर्ड बैठक में एफपीओ की कीमत तय होना है। 4300 करोड़ रुपये का यह एफपीओ रूचि सोया की ओर से जारी किया गया और देशभर में इसके विज्ञापन भी दिए गए। सेबी की कार्रवाई के चलते कल बोर्ड बैठक भी टालना पड़ी, जो अब गुरुवार को होगी।

सेबी की कार्रवाई का असर

सेबी की कार्रवाई की घोषणा के बाद रूचि सोया के एफपीओ में निवेश करने वालों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसके चलते रूचि सोया का एफपीओ 3.6 गुना सब्स्क्राइब हुआ था, वह सेबी की कार्रवाई के बाद 24 घंटे में ही घटकर 2.58 गुना रह गया। अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1.23 करोड़ बोलियां वापस ले ली। एफपीओ का इश्यू प्राइज 615 से 650 रुपए तय किया गया था।