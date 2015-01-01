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नर्मदा प्रोजेक्ट:शटडाउन पूरा, नहीं जुड़ी लाइनें, आज भी खाली रह सकती हैं टंकियां

इंदौरएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

नर्मदा के तृतीय चरण में गाद निकालने और पंप बदलने के लिए दो दिन का शटडाउन पूरा हो गया लेकिन शहर की लाइनें जोड़ने का कार्य जारी होने और बिजलपुर का कार्य अधूरा होने के कारण रविवार को भी टंकियां खाली रह सकती हैं।

नर्मदा प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया शटडाउन के कारण शनिवार को भंवरकुआं, खातीवाला टैंक, स्नेहनगर, गाड़ी अड्‌डा, पागनीसपागा, रेडियो कॉलोनी, कृषिनगर, एमवायएच, पीडब्ल्यूडी, यशवंत क्लब, तुकोगंज, कॉटन अड्‌डा, आंबेडकरनगर, सुखलिया, वीणानगर, बजरंगनगर, नंदानगर, स्कीम 54, 74, 114, 78, 94, 134, 71, 140, बर्फानीधाम, साईंकृपा, महावीरनगर, सर्वसुविधानगर, खजराना, प्रगतिनगर, विदुरनगर, बुद्धनगर, नगीनगर, भागीरथपुरा, अंबिकापुरी की टंकियां खाली रहीं।

गंगानगर, धर्मराज कॉलोनी, नयापुरा, मालवीयनगर, काजी की चाल, रेसकोर्स रोड, सोमनाथ की चाल, गोमा की फैल, जबरन कॉलोनी, सुदामानगर, चितावद कांकड़, अभिनवनगर, पवनपुरी, पालदा में सप्लाय नहीं हो सका। रविवार को भी टंकियां खाली रहने से परेशानी हो सकती है।

मनोरमागंज की पाइप लाइन में एयरलॉक के कारण हुआ ब्लास्ट
मनोरमागंज में शुक्रवार तड़के नर्मदा की प्रमुख लाइन में हुए ब्लास्ट के कारण का खुलासा हो गया है। लाइन पुरानी होने के कारण जर्जर हो रही है। इसमें व्हाइट चर्च की टंकी भरने का काम चल रहा था। इस दौरान ब्लास्ट हुआ। ऐसा संभवत: एयरलॉक होने के कारण हुआ। इसके सुधार का कार्य शनिवार को चलता रहा।

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