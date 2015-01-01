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जेल रोड:तीन मंजिला इमारत में स्पेअर पार्ट्स की दुकान में आग, कारणों का पता नहीं चला

इंदौर12 मिनट पहले
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आग पर काबू पाने की मशक्कत करते रहे दमकलकर्मी

गुरुवार रात जेल रोड स्थित तीन मंजिला इमारत में आग लग गई। आग गुरुकृपा इलेक्ट्राॅनिक स्पेअर पार्ट्स की दुकान में लगी। घटना के कारणों का पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड के अनुसार आग लगने की सूचना रात 10.05 बजे मिली। इसके बाद तत्काल दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्षेत्र की लाइट बंद हुई तो रहवासी घरों के बाहर निकले। तब उन्होंने एक बिल्डिंग से धुआं निकलते देखा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। निगम के चार टैंकरों से पानी डाला गया। दमकलकर्मी पड़ोस की बिल्डिंग से चढ़े और आग पर काबू पाने की मशक्कत करते रहे। दो घंटे में भी काबू नहीं पाया जा सका था।

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