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कार्रवाई:6 लिव इन में रहा, बाद में शादी से मना कर दिया, केस दर्ज

इंदौर3 घंटे पहले
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शादी का झांसा देकर सीहोर की ड्यूटी के साथ लिव-इन में रहने वाले प्रेमी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। लसूड़िया पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर सतना के रहने वाले राहुल उर्फ सत्य प्रकाश पिता पुरुषोत्तम गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है।

युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी इंदौर में एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड बनाने का काम कर रहा था। उसकी दोस्ती डेंटिंग एप के जरिए हुई। बाद में वे मेघदूत गार्डन में मिलने लगे। 30 जुलाई 2018 को आरोपी युवती को अपने साथ कमरे में ले गया। वहां संबंध बनाए। बाद में शादी का झांसा देकर छह महीने तक साथ में रहा। लॉकडाउन की वजह से दोनों अपने-अपने घर चले गए। बाद में जब शादी की बात कही तो आरोपी ने मना कर दिया। फिर मोबाइल बंद कर लिया।

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