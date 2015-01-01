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दुकान सील:एडवांस संपत्ति कर भरा होने के बाद भी सील कर दी पत्थर गोदाम की दुकानें

इंदौरएक घंटा पहले
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कर जमा लेकिन सील कर दी पत्थर गोदाम की दुकानें
  • व्यापारियों ने निगमकर्मियों को जानकारी दी तो बोले-गलती हो गई, खोल लो

नगर निगम के राजस्व विभाग ने शुक्रवार सुबह 7 बजे पत्थर गोदाम की दुकानों को सील कर दिया। इसके बाद सुबह 9 बजे जब व्यापारी और उनके कर्मचारी दुकान पहुंचे तो वे चकित रह गए। दरअसल, जिन व्यापारियों की दुकानों को सील किया गया था, उन्होंने इस साल का संपत्ति कर एडवांस में ही जमा कर दिया था। जब व्यापारियों ने निगम कर्मियों को फोन पर जानकारी दी तो वे बोले कि कोई बात नहीं गलती हो गई। आप लोग दुकानें खोल लीजिए।

टाइल्स सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने बताया कि इस साल का संपत्ति कर भरने के लिए उनके पास 31 मार्च 2021 तक का समय था। वहीं, कुछ दुकानदार तो ऐसे भी थे जिनकी दुकानों का मालिक स्वयं नगर निगम है और उन्होंने दुकानों को निगम से किराए या फिर लीज पर ले रखा है। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में नगर निगम इन दुकान संचालकों से संपत्ति कर कैसे वसूल सकता है।

जब अध्यक्ष अग्रवाल ने संबंधित क्षेत्र के जोन 3 के आरआई से बात की तो उसने पहले तो कह दिया कि नगर निगम कमिश्नर ने ऐसा करने के लिए कहा है। जब एडवांस में संपत्ति कर जमा होने की जानकारी दी तो गैर जिम्मेदाराना बातें कहने लगे। इसी बात को लेकर एक दुकान मालिक का नगर निगम के कर्मचारियों से विवाद भी हो गया तो निगमकर्मियों ने तत्काल डायल 100 को बुलवा लिया।

इस संबंध में अध्यक्ष का कहना है कि अगर नगर निगम बकाया संपत्ति कर वसूली करना चाहता है तो इसके लिए एसोसिएशन से चर्चा कर सकता था या फिर इस क्षेत्र में एक शिविर लगा सकता था। इस तरह की हरकत से व्यापारियों में निगम के प्रति काफी आक्रोश है।

इधर, नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर एससी चैतन्य का कहना है कि किसी को भी एडवांस में टैक्स जमा कराने लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। वहीं, टैक्स जमा करने के बावजूद दुकानें सील करने की कार्रवाई गलत है। मैं इस संबंध में जानकारी निकलवा रहा हूं।

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