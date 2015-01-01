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  • Surgeons Are Made With Hard Work, The Government Is Giving Two Years Training To Ayurvedic Doctors, Giving Them The Right To Play With Their Lives: IMA

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मिक्सोपैथी का विरोध:कड़ी मेहनत से बनते हैं सर्जन, सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दो साल ट्रेनिंग देकर जान से खेलने का अधिकार दे रही : आईएमए

इंदौर12 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो
  • मिक्सोपैथी का विरोध : सरकार के आदेश के खिलाफ आईएमए सुप्रीम कोर्ट जाएगा

एमबीबीएस की पढ़ाई बिलकुल अलग है और सर्जन कई सालों की मेहनत के बाद एक विशेषज्ञता हासिल करते हैं, जबकि सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दो साल का प्रशिक्षण देकर मरीजों की जान से खेलने का अधिकार देना चाहती है। दो साल की ट्रेनिंग में कोई कैसे सर्जरी कर सकता है। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि एनेस्थीसिया कौन देगा? किस पैथी के डॉक्टर से एनेस्थीसिया दिलवाएंगे? मिक्सोपैथी को बढ़ावा देते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

वर्ल्ड आईएमए के कोषाध्यक्ष डॉ. रवि वानखेड़ेेकर और नवनिर्वाचित सचिव डॉ. जयंत लैले ने भास्कर से चर्चा में कहा ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी की आड़ में सरकार मॉडर्न मेडिसिन को पीछे करने में लगी है। डॉ. वानखेड़ेेकर का कहना है ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी का सरकार का तर्क झूठा है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए यदि कोई सर्जन तैयार हो तो उसे एनेस्थेटिस्ट भी चाहिए। अल्ट्रा सोनोग्राफी की सुविधाएं भी चाहिए। आईसीयू सहित अन्य सुविधाओं की भी जरूरत होती है लेकिन सरकार वह नहीं देती।

किसी तरह के कोर्स या सर्टिफिकेट शुरू करने के पहले एनएमसी की अनुमति जरूरी

डॉ. लेले ने कहा सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) अन्य पैथी को नियंत्रित करती है। एमसीआई की जगह अब नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) आ गया है। बिना एनएमसी को पूछे किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं चलाया जा सकता। सीसीआईएम को यह अधिकार नहीं है कि वे इस तरह का एलोपैथी कोर्स शुरू करें। सर्कुलर तो आयुष मंत्रालय ने निकाला है, इसलिए कोर्ट जाएंगे। सरकार मरीजों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। लड़ाई एलोपैथी या आयुर्वेद की नहीं, मरीजों के हित की है।

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