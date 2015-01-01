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कोरोना:रोज 2 हजार आरटीपीसीआर का टारगेट लेकिन एक हजार जांचें भी नहीं हो रहीं

इंदौरएक घंटा पहले
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  • फील्ड से 13 फीसदी ही सैंपल, फीवर क्लिनिक में लिए 52.72 प्रतिशत

कोरोना संक्रमण में आरटीपीसीआर जांच की संख्या अभी भी नहीं बढ़ाई जा रही है। फील्ड से सैंपल कलेक्शन की संख्या कम हो गई है। बीते 15 दिनों में 87 फीसदी सैंपल सिर्फ फीवर क्लिनिक से लिए गए। राज्य सरकार ने जिले में हर दिन चार हजार सैंपल लेने का टारगेट दिया है।

इनमें से दो हजार सिर्फ आरटीपीसीआर सैंपल लिए जाने हैं, लेकिन बुधवार को आरटीपीसीआर के सिर्फ 962 सैंपल लिए गए। अब तक का रिकॉर्ड देखें तो जिले में कोरोना की जांच के लिए 4 लाख 30 हजार 740 सैंपल लिए गए। इनमें से 2 लाख 27 हजार 129 सैंपल सिर्फ फीवर क्लीनिक पर लिए गए हैं। यानी कुल 52.72 फीसदी सैंपल सिर्फ फीवर क्लिनिक पर एकत्रित किए गए।

बीते 15 दिनों के आंकड़े देखें तो 87.41 फीसदी सैंपल सिर्फ फीवर क्लिनिक पर ही लिए गए। यानी 13 फीसदी सैंपल ही फील्ड से लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार फीवर क्लिनिक पर लिए गए सैंपल में से 8762 सैंपल पॉजिटिव आए। यानी पॉजिटिविटी रेट 4 फीसदी रहा। जबकि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच मिलाकर संक्रमण की दर 8% दर्ज की गई है।

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