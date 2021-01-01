पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • The Accused Were Caught 6 Days Ago, Two Pistols On 50 Cartridges, 30 Thousand Cartridges Have Been Spent So Far, Hope Of Getting Big Shipment.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कारतूस सप्लाई करने वाला गिरफ्त में:तस्कर बोला - सर, मैं तो कारतूस सप्लाई करता हूं, 50 कारतूस के बदले सिकलीगरों से 2 पिस्टल लेता हूं, जिसे 20 से 25 हजार में बेचता हूं

इंदौर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सर, मेरा काम कारतूस सप्लाई करने का है। मैं सिगलीगरों को कारतूस देकर पिस्टल लिया करता हूं। 50 कारतूस देकर दो पिस्टल लेता हूं। इन पिस्टलों को अच्छे दाम मिलने पर बेच देता हूं। यह बात क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए एक हथियार तस्कर ने कही। पुलिस ने उसे हाल ही में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि वह ज्यादातर सिकलीगरों से कारतूस के बदले पिस्टल लेता था।

क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले टीम ने हरदा के बदमाश मृत्युंजय उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 80 कारतूस जब्त हुए थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यह कारतूस बुरहानपुर और खरगोन के सिकलीगरों को देता था। कई बार 300 से 400 रुपए प्रति कारतूस के हिसाब से पैसे ले लेता था, लेकिन ज्यादातर वह 50 कारतूस देकर दो पिस्टल लेने का ही सौदा करता था। इन कारतूसों को 20 से 25 हजार में बेच देता था। बदमाश हरदा का कुख्यात अपराधी है और उस पर हत्या के प्रयास सहित सात मामले दर्ज हैं। इसके चलते हथियार खरीदने के चक्कर में वह सिकलीगरों के संपर्क में आया था। इसके बाद वह तीन 3 साल से सिकलीगरों को कारतूस उपलब्ध करवा रहा है।

3 हजार से ज्यादा कारतूस कर चुका है सप्लाई
पूछताछ में उसने बताया कि अब तक वह 3000 कारतूस सिकलीगरों को दे चुका है। पुलिस के लिए भी यह अलग मामला था क्योंकि पुलिस सिकलीगर को गिरफ्तार कर कई बार पिस्टल जब्त कर चुकी है। लेकिन उनको कारतूस कहां से सप्लाई होते हैं यह एक रहस्य बना हुआ था। सिकलीगर भी कुछ कारतूस बनाने में माहिर हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में कारतूस उनके पास कहां से पहुंचती थी, इसका खुलासा पहली बार हुआ है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह कुछ आर्म्स डीलरों के संपर्क में है और उनसे ही और कारतूस लाकर सिकलीगरों को देता था।

यह था मामला
क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि हरदा का मृत्युजंय ​​​उर्फ भोला (38) बंगाली कॉलोनी हरदा इंदौर में कही अवैध हथियारों की सप्लाई करने आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने उसे नवलखा से पकड़ा। उसने बताया कि वह हरदा में पेंटर का काम भी करता है। उसके खिलाफ स्थानीय थाने में 8 प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में यह भी पता चला कि वह बुरहानपुर के पचौर गांव के सिकलीगर से अवैध हथियार व कारतूस लेकर हरदा व आसपास के गांवों में बेचता है। आरोपी सिकलीगर से 8000 रुपए में पिस्टल खरीदता और उसे 20 से 22 हजार में बेचा करता था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser