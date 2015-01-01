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  • The Announcement Of The Central Government Will Increase The Purchase Of New Houses In The City By 15 Percent

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आयकर प्रावधान में छूट:केंद्र सरकार की घोषणा से शहर में नए मकानों की खरीदी में होगी 15 फीसदी तक बढ़ोतरी

इंदौरएक घंटा पहले
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  • जहां गाइडलाइन के भाव वास्तविक दाम से ज्यादा, वहां मिलेगा आयकर में लाभ
  • डेढ़ साल में 40% की राहत मिली, इसके पहले मप्र शासन ने गाइडलाइन में 20% की छूट दी थी

वित्तमंत्री ने नया मकान (जिसकी पहली बार बिक्री होकर पहली रजिस्ट्री हो रही हो) खरीदने के लिए 30 जून 2021 तक आयकर प्रावधान में छूट देने की घोषणा की है। इससे रियल सेक्टर में 15-20 फीसदी अतिरिक्त विकास होने की उम्मीद है। खासकर ऐसा एरिया, जहां गाइडलाइन मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य से काफी अधिक है, वहां अब बिल्डर और खरीदार दोनों गाइडलाइन कीमत से 20 फीसदी कम का व्यावहारिक सौदा बताकर संपत्ति खरीद सकते हैं।

अब यह 20 फीसदी अंतर की राशि उनकी आय में नहीं जुड़ेगी और आयकर भी नहीं लगेगा। क्रेडाई चेयरमैन लीलाधर महेश्वरी का कहना है नए नियम से इंदौर में बनी कई संपत्तियां, खासकर जहां गाइडलाइन अधिक है जैसे एमजी रोड आदि जगह पर और जहां बाजार मूल्य कम है राऊ एरिया आदि में संपत्ति की खरीदी तेजी से हो सकेगी।

अब व्यावहारिक कीमत बताकर बिल्डर बेच सकेगा और ग्राहक खरीद सकेगा। सीए पंकज शाह ने कहा इंदौर में डेढ़ साल में 40 फीसदी की राहत मिल गई है, क्योंकि इसके पहले मप्र शासन ने गाइडलाइन में सीधे 20 फीसदी की छूट दी थी। वहीं अब आयकर के नजरिए से वह 20 फीसदी कम पर और सौदा कर सकता है। हालांकि पंजीयन ड्यूटी, शुल्क गाइडलाइन कीमत पर ही लगेगा।

नए प्रावधान को इस उदाहरण से समझें

नए प्रावधान के तहत 2 करोड़ का आवासीय मकान (प्लॉट, खेत की जमीन, व्यावसायिक संपत्ति पर नहीं) खरीदने पर गाइडलाइन के 20% कम में व्यावहारिक सौदा किया जा सकता है। यदि कोई एक मकान गाइडलाइन कीमत में एक करोड़ है तो वह 80 लाख में खरीदी सौदा बता सकता है। इस 20% राशि को उसकी आय मानकर टैक्स नहीं लिया जाएगा।

यदि संपत्ति खरीदी जाती है और वह गाइडलाइन से कम मूल्य पर ली जाए तो कीमत का अंतर बिल्डर और खरीदार की आय में जुड़ जाती है और इस पर आयकर लग जाता है। आयकर नियम में बाद में यह प्रावधान किया गया है कि 10 फीसदी का अंतर है तो वह मान्य होगा, यह सभी संपत्तियों के लिए है और अब इसमें छूट देते हुए प्रावधान कर दिया गया है कि नई आवासीय निर्मित संपत्ति, जो दो करोड़ तक की कीमत की हो, उसमें अंतर 20% तक हो सकता है।

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